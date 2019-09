Fiscalía pide enjuiciar a la esposa e hijos de Martinelli por sobornos

lunes 16 de septiembre de 2019 - 7:59 p.m.

La Fiscalía panameña pidió este lunes enjuiciar a 59 personas por una trama de sobornos conocida como "Blue Apple", entre los que se encuentran la esposa y dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).



"Hubo un desfalco por arriba de los 78 millones de dólares (...) y la Fiscalía pudo recuperar 35 millones", explicó en rueda de prensa el fiscal Aurelio Vásquez.



La Fiscalía no reveló este lunes los nombres de las 59 personas a las que pide enjuiciar por este caso y los que acusa de delitos como blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.



Vásquez se limitó a responder a los periodistas que hay una "ex primera dama" entre las personas que la Fiscalía ha pedido sean enjuiciadas por este caso, cuyas investigaciones se han mantenido bajo secreto de sumario.



Poco después de que estalló el escándalo "Blue Apple" trascendió que tres de los imputados son Marta Linares -esposa del expresidente Martinelli- y dos hijos de la pareja, Ricardo Alberto y Luis Enrique.



En septiembre del año pasado Linares declaró en la Fiscalía por esta trama que implica a empresas locales y extranjeras, del cual se deslindó y denunció nuevamente que su familia era víctima de una "persecución".



Según la Fiscalía, entre 2009 y 2014 operó una red de corrupción en los ministerios de Obras Públicas y Vivienda, donde ex altos cargos exigían presuntamente millonarias comisiones ilegales a varias contratistas del Estado a cambio de agilizar los trámites administrativos de las obras que desarrollaban o a cambio de nuevos contratos.



La Fiscalía, que comenzó las investigaciones en septiembre de 2017, decomisó más de 10 millones de dólares en dinero y bienes, y firmó cinco acuerdos de colaboración mediante los que recuperó otros 25 millones, declaró este lunes Vásquez.



"No fue una investigación ordinaria, fue una investigación compleja", reconoció el fiscal, tras enviar el expediente a los tribunales.



Los hermanos Martinelli, quienes residen en Estados Unidos y sobre los que pesa un pedido de extradición por el caso de los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht, fueron detenidos en noviembre del año pasado por problemas migratorios y puestos en libertad un tiempo después tras pagar una millonaria.



El expresidente Martinelli, declarado no culpable recientemente por un caso de espionaje político y malversación de fondos públicos, huyó de Panamá en enero de 2015 cuando la Justicia le abrió la primera de varias causas que tiene pendientes y regresó al país centroamericano extraditado desde Miami (EE.UU.), donde pasó un año preso en una cárcel federal mientras batallaba contra su extradición.



El exgobernante, el primero en enfrentar un juicio penal, denuncia que tanto él como su familia son víctimas de una persecución política orquestada por su sucesor y antiguo aliado político, Juan Carlos Varela (2014-2019).