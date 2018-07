Fiscal se niega a revelar nombre testigo protegido en caso contra Martinelli

lunes 30 de julio de 2018 - 2:43 p.m.

El magistrado fiscal, Harry Díaz, se negó hoy a revelar la identidad de un testigo protegido en el marco de la causa contra el expresidente panameño Ricardo Martinelli por supuestas escuchas ilegales durante su mandato (2009-2014).

En la reanudación este lunes de la fase intermedia de la causa tras una pausa de dos semanas, Díaz respondió a la defensa, que el pasado 16 de julio solicitó una serie de "correcciones" al escrito de acusación, entre ellas que se revelara la identidad del testigo protegido.

Díaz dijo durante su intervención que decidió "mantener la reserva" de la identidad del testigo protegido en base a una serie de numerales del Código Procesal Penal, en el que "está contemplada" esta "medida de protección" y que en ninguna de sus partes "obliga al juzgador o fiscal" a descubrirla.

El testigo protegido "estuvo recibiendo amenazas" contra él y su familia "por el conocimiento de los hechos" relacionados con la causa de la interceptación ilegal de las telecomunicaciones a más de un centenar de personas, por lo que el fiscal solicitó que "se mantenga la reserva" de la identidad.

En una larga intervención, el magistrado fiscal aseguró que las correcciones planteadas por la defensa excedían lo que un escrito de acusación debe incluir, pero que atención al "principio de la buena fe" accedió a varias de ellas, por lo que el documento pasó de 30 a 48 páginas.

El magistrado señaló que se corrigieron o completaron números de cédula o de identificación de víctimas y testigos dentro el escrito de acusación, presentado formalmente por Díaz en octubre de 2015 y sustentado en esta fase intermedia que comenzó el pasado 25 de junio.

También "se ampliaron los conceptos, pero sin alterar la acusación original" de los tipos penales de los que se acusan a Martinelli, que son en total cuatro que suman 21 años de prisión.

En el escrito de acusación entregado este lunes "se explica claramente las conductas relacionadas con el delito de la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad", y cómo funcionarios del Consejo de Seguridad "reportaban directamente u obedecían directamente a Ricardo Martinelli", a quien entregaban "información que no era revelada a otro funcionario" de ese organismo, dijo Díaz, entre otros.

"No es una nueva acusación" la entregada a este lunes, "es una acusación desglosada" para el mejor entendimiento de la defensa, dijo Díaz, que también argumentó que no accedió a una serie de peticiones de la defensa porque no corresponde a esta fase procesal.

A juicio del magistrado fiscal "la mayoría de las peticiones" presentadas por la defensa como "correcciones" que debían hacerse al escrito de acusación "corresponden a la fase de juicio oral", entre ellas la descripción de los "procedimientos que siguieron los peritos" informáticos.

Tras la exposición de Díaz, uno de los abogados del expresidente, Sidney Sittón, solicitó un receso hasta este martes para confrontar lo dicho por el magistrado fiscal con lo solicitado por el equipo de defensa, a los que el magistrado juez de Garantías, Jerónimo Mejía, accedió pese a la resistencia de los querellantes.

"La acusación debe quedarle lo más claro posible" a la defensa, "me interesa que cualquier duda que tenga la defensa, por inocua que sea" sea aclarada en esta fase intermedia, dijo Mejía, que destacó la "labor encomiable" del fiscal Díaz y pidió "paciencia" a los querellantes.

Martinelli, de 66 años, está detenido en una cárcel de mínima seguridad ubicada en las afueras de la capital desde el pasado 11 de junio, cuando fue entregado por las autoridades de Estados Unidos, donde estuvo preso un año en razón del pedido de extradición por la causa de las escuchas.

El expresidente se fue de Panamá el 28 de enero de 2015, el mismo día que le fue abierta la primera de cerca de 10 causas penales por el Supremo del país, aunque su defensa asegura que solo podrá ser procesado por las interceptaciones ilegales como estableció la extradición, aprobada en base al principio de especialidad previsto en un tratado bilateral.