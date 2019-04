'En el festival de cine proyectarán películas de la región', Pituka Ortega

lunes 8 de abril de 2019 - 12:13 a.m.

Habrá cine de Panamá, costarricense, dominicano, cubano y de otros países.

El cine en Panamá está floreciendo. Ya contamos con varios productores que se han hecho un lugar en la industria y han logrado grandes éxitos taquilleros.

Actualmente se celebra el octavo Festival de Cine, y Pituka Ortega, una de las pioneras en la materia, tiene todos los detalles para que usted pueda disfrutarlo y conozca más sobre la vida de los cineastas.

¿Cuántos directores ubica con una actividad interesante?

Yo creo que hay varios. Abner se los lleva porque no ha parado de hacer cosas y porque ha podido crear un nombre en el que tiene distribuidores. Coproducciones, ya la gente conoce su trabajo y hay un interés internacional de trabajar con Abner Benaím. También está Ricardo Aguilar que va para su segunda película, también la cineasta Ana Endara, es un cine más pequeño pero que siguen haciendo cosas, también te puedo mencionar a Anie Canavallo, Arian Benedetti, y otros.

¿Se gana dinero como director de cine?

Yo creo que si haces tu presupuesto bien puedes tener una vida profesional. La vida de Hollywood no, ni cerca, ni de una serie de televisión. Pero todas esas personas al tener esa experiencia en el cine o la televisión, también son buscadas para otro tipo de proyectos, así que vas generando una industria más fuerte a nivel nacional e internacional. El camino es tedioso, tienes que viajar a festivales, a fiestas del mercado como Cannes, al American Film Market que están buscando este tipo de películas.

¿Qué buscan estos productores o promotores?

Depende de qué tipo de distribución sea, hay gente que le gusta la cosa más ligera, otros más experimental, y para todo hay mercado. Sí lo hay, hay que patear calle definitivamente para salir adelante, y no todos los cineastas tienen esa personalidad, hay que ser persistente, otros son introspectivos y están pensando en su obra, se centran en eso. Hay que tener también mucha suerte, mucho talento y hacer las cosas en el momento correcto.

¿Pituka está trabajando en algo?

Ahora mismo no. Estoy dedicada al festival, las dos cosas que he hecho. He hecho historias del Canal que literalmente casi me muero haciendo eso, también hice La Ruta en la que casi tengo un ataque de pánico, de ansiedad y me dije: no, yo solo voy a hacer el Festival de cine y estoy feliz haciendo esto hasta este momento.

¿Qué puede esperar el público de este festival de Cine?

Creo que viene con mucha fuerza. Este año es especial porque vienen invitados muy importantes. Para los panameños, saber que tienen una actividad cultural, que también habla de su propia identidad y lo que somos capaces de generar, creo que está generando un sentido de orgullo. Aún si no van al festival, saben que hay uno y que está generando mucha atención internacional. Esto nos da mucho orgullo porque cuando los panameños hacemos las cosas bien, genera un sentido de orgullo.

¿Por qué es especial este festival en particular?

Creo que primero, sí recibimos mucho apoyo y hemos podido confluir el Estado, la empresa privada y la población. Aportan a que este festival se pueda hacer porque la organiza una asociación sin fines de lucro. Creo que esto es importante que se sepa, porque la plata que entra no es un negocio, sino que se invierte en el festival, en la industria nacional, y genera mucho dinero a la economía del país, como también lo genera la feria del libro o el festival de Jaz. Pero hacer cine genera mucho ruido positivo y se lleva el primer plano de atención. Son actividades culturales muy buenas para el turismo nacional e internacional.

¿Qué verán los asistentes?

El mejor cine del mundo. Van a ver el cine de su región, de su país, un cine que está generando mucha atención desde hace 10 años. Tanto es así, que la Federación Internacional de Prensa y Críticos, que es un cuerpo de periodistas del mundo entero del más alto nivel, ha seleccionado a Panamá para que aquí se de el premio a la mejor película de nuestra sección para América Central y el Caribe. Los realizadores que son parte de esta sección, sentirán un gran orgullo de tener a la Federación en Panamá y para el currículum propio y de su película.

¿Qué candidatos hay para este premio?

Tenemos tres películas panameñas en esta sección, una ficción de José Ángel Canto titulada ‘Estación seca', una premier mundial de Edgar Soberón Torchía llamada ‘Radio' y un documental muy interesante titulado ‘tierra adentro' de Mauro Colombo producido por Abner Benaím. A parte de eso tenemos películas de Costa Rica, Guatemala, Cuba, República Dominicana, es solo de la región.

¿Es más fácil entrar al mundo del cine produciendo un documental?

Bueno, Abner, por ejemplo, en un principio hizo una ficción, la película titulada ‘Chance', despegó a nivel local y le fue muy bien con esa comedia. El documental no te creas que es fácil, tiene muchos retos pero obviamente puede ser, dependiendo el tipo de documental, con menos presupuesto, y hay mucha más flexibilidad. La ficción hay que armar todo, inclusive con documentales la mayoría de la gente no hace guiones, se va haciendo, el documental va dictándote el guión y se arma en la mesa de edición prácticamente.

¿Cuánto cuesta hacer una película en nuestra realidad?

Bueno, por ejemplo, en Centroamérica y el caribe no creo que exista una película que haya rebasado los 3 millones de dólares, y eso es mucho. Puede ser una ficción y hablamos de medio millón, o de $700 mil o $300 mil. Todo depende de lo recursivo que sea el productor o el equipo.

¿Cómo se financia, y cómo se puede tener acceso al fondo del Estado que suma $3 millones para incentivar el cine?

El fondo cine de Panamá es una envidia a nivel internacional. Hay pocos fondos en países de nuestro tamaño y con la industria en el estado de desarrollo que está que tienen un fondo tan cuantioso. Eso es realmente extraordinario. De esos dineros, $2.2 millones van al fondo de estímulo de la industria, esos son los que van para el concurso. Lo que queda lo utiliza la Dirección Nacional de Cine, que es el fondo que está en el marco del MICI, y lo emplea para talleres, para llevar a cineastas nacionales a festivales de cine para que promuevan sus proyectos.

¿El Festival con qué fondos se sufraga? El festival no tiene acceso a ese dinero.

