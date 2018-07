Ferrufino: Con gran dolor me despido del partido de mis amores

jueves 26 de julio de 2018 - 6:57 p.m.

Señaló que buscará un partido que le de las oportunidades que el CD le negó

Guillermo Ferrufino anunció este jueves por medio de Twitter su renuncia oficial al partido Cambio Democrático (CD), el cual denominó en su comunicado como el partido de sus amores.

Ferrufino explica que esta decisión fue tomada a raíz de que la junta directiva reservo cargos, como la candidatura para Alcalde de Panamá, al que aspiraba postularse.

"Hoy me embarga una mezcla de sentimientos encontrados, con un nudo en la garganta recuerdo el gran esfuerzo que junto a Ricardo Martinelli y muchos otros compañeros y amigos hicimos desde el inicio de nuestro gran partido Cambio Democrático; las caras de nuestra gente noble, de nuestra gente buena, que aún a lo largo y ancho de todo el país de me sigue recibiendo con una sonrisa", indicó el exministro del Ministerio de Desarrollo Social.

Agrega que el mantiene sus intensiones de participar en estas elecciones, las cuales no deben ser tomadas por la población como la búsqueda de un fuero para dilatar los procesos legales a los que se enfrenta y que no ha sido fácil pero que llegó el momento de buscar otro partido que le de las oportunidades que busca.

"Esta vez me toca tomar una decisión que no ha sido nada fácil, después de haber consultado con mi familia, en especial con mi esposa que mucho ha sufrido y con mis amigos que siempre han estado. He decidido renunciar a Cambio Democrático y buscar en otro partido esa oportunidad que aquí me arrebataron. Mantengo mis intenciones de participar en estas elecciones, intenciones que por ningún motivo puede interpretarse como búsqueda de un fueron para dilatar procesos, ya que hago público que una vez adquiera ese dicho fuero electoral renunciaré inmediatamente al mismo y seguiré enfrentando y dando la cara a cada uno de esos procesos políticos que ha fabricado en mi contra, como lo he hecho desde el día 1", añade.

Ferrufino, fungió como ministro de Desarrollo Social durante la administración del exmandatario y fundador de CD Ricardo Martinelli.