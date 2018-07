Ferrari se sacude de sus antecesores de Etesa

lunes 16 de julio de 2018 - 12:13 a.m.

El gerente de Etesa dice que el arrastre viene de otras adminsitraciones

ENTREVISTA

Gilberto Ferrari, gerente general de Etesa, se sacude de las supuestas negligencias de sus antecesores. Dice que desde que tomó el mando, Etesa ha controlado la gestión de la servidumbre por la que pasa la Tercera línea. Los usuarios no quieren pagar el alza que conlleva el pago de terrenos para la colocación de torres.

Cómo se llegó a la conclusión de que la diferencia de los $80 millones debían ser asumidos por los usuarios?

El costo del atraso de la línea, hoy suman $135 millones por generación obligada y generación desplazada. Es correcto que te refieras a $80 millones. De esos $80 millones, la mitad, es decir $40 millones, es un préstamo a devolverse a partir de julio de 2021 como un crédito en la facturación a una tasa de interés del 5%. Dejando la contribución neta por parte de los accionistas en $24 millones de los 135 que van a la fecha.

Si el contrato de la Tercera línea convenía que el contratista tenía que hacerse cargo de la servidumbre, ¿por qué ahora Etesa tiene que hacer frente a eso?

El contrato incluía eso y a penas entró el gerente anterior, Iván Barría, lo modificó para que fuera responsabilidad de Etesa. Desde su llegada Etesa ha sido responsable de gestionar la servidumbre.

Pero ya lo habían dejado negociar, porqué el Estado tiene que pagar eso..

El contrato se hizo abierto en el cual había una partida de $3 millones para servidumbre, si esa partida necesitaba más dinero, eso estaba fuera del contrato. El contrato es de precio unitario abierto, lo que indica que si quieres, por ejemplo, dos sillas te las van a dar a un precio, pero si aumentas la cantidad te las van a dar a otro precio. Eso es un precio unitario. Eso fue lo que se firmó con Odebrecht y es lo que nos han entregado y lo hemos pagado en el precio convenido.

Pero esos terrenos que se negociaron es que Etesa no supervisó estas compras..

Yo te puedo garantizar que desde el 17 de julio del año pasado y desde que entró Barria tampoco fue así.

En el caso de que Etesa no hubiera podido negociar una servidumbre al precio pactado, Etesa hubiera podido expropiar la tierra por tratarse de un proyecto de interés nacional, según tengo entendido...

Te puedo decir que a partir del 17 de julio, lamentablemente, en contra de mis intereses mayores que es el respeto a la propiedad privada, nos vimos obligados a expropiar un terreno. Así que yo te puedo decir que a partir de la fecha citada sí se hizo eso, y no es algo que se debe hacer, sino una medida extrema.

Veo que con frecuencia se sacude de las administraciones anteriores...

No me he sacudido. Te digo las cosas en perspectiva.

Insisto en que la ineficiencia no deben asumirla los usuarios...

Eso solo es un 20%. Eso lo estamos absorbiendo nosotros en Etesa.

Si ustedes realmente tienen un problema de ineficiencia deberían haber puesto las demandas ante el Ministerio Público...

Estamos en eso. Estamos evaluando pasar el libro de la historia de los últimos años de Etesa al Ministerio Público.

¿Qué cree que va a hacer el Ministerio Público con ese libro?

Lo que pasa es que tenemos que tener claridad en qué es una querella y qué es una denuncia. Podemos decir que hay $40 millones que la tarifa está teniendo que asumir, las causas y la historia de por qué pasó eso, y que el Ministerio Público defina.

¿Por qué usted no pone la querella mejor?

Muy sencillo, el plan de expansión de 2008 tenía que construir la línea en 2009, en esa fecha se quitó la línea y al quitarla y meter una repotenciación jalada de los cabellos, que posteriormente se evaluó y se dieron cuenta que no tenía sentido, tuvieron que regresar a hacer la línea. Pero esa decisión causó lo que estamos pagando hoy.

¿Cuál es el papel de la junta directiva de Etesa?

Yo creo que es de papel, hacia atrás no pincha ni corta.

¿Y en esta administración?

Nosotros gestionamos la compañía mal, porque no hay rendición de cuentas. El que la hace la paga.

¿La cuarta línea la piensan ceder al contratista para su administración y operación?

El concepto de la 4 línea es del BOT que viene del ingles, Bill Operate and Transfer, no solo es eso sino con financiamiento.

¿Es decir que será privado?

No, sino que será subcontratado por nosotros. El contrato estará definido correctamente.