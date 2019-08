Farmacia de la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro estará cerrada por 2 meses

viernes 23 de agosto de 2019 - 1:41 p.m.

Los usuarios atendidos en la Consulta Externa de la policlínica, serán referidos a las instalaciones de salud

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a los usuarios de la Policlínica Dr. Blas Gómez Chetro, ubicada en el distrito de Arraiján que a partir del lunes, 26 de agosto, el servicio de Farmacia estará cerrado parcialmente por un periodo estimado de dos (2) meses, debido a trabajos de mantenimiento en el techo donde se encuentra el servicio.

Mientras se realizan los trabajos, y como plan de contingencia, el servicio farmacéutico será reubicado en el área de Urgencias que brindará la atención a los usuarios que acudan al servicio de Urgencias y Dispensario, de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m. y, los fines de semana y feriados, de 6:00 a.m. a 12:00 a.m.

Por otra parte, los usuarios atendidos en la Consulta Externa de la policlínica, serán referidos a las instalaciones de salud más cercanas ubicadas en Vacamonte, El Tecal y Vista Alegre a fin de que puedan retirar sus medicamentos en horario de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. y en la policlínica Dr. Santiago Barraza, en La Chorrera de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

De igual forma la unidad ejecutora reforzará con insumos y con personal farmacéutico a las instalaciones de salud antes mencionadas.

La autoridades médicas y administrativas ofrecen disculpas por los inconvenientes que se puedan generar y reitera su compromiso institucional de brindar una atención de calidad a los usuarios.