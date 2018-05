Faltan fármacos a la CSS para trastornos mentales

martes 8 de mayo de 2018 - 12:01 a.m.

La institución reconoció el desabastecimiento de las medicinas para estos males

RECLAMO

Los pacientes con esquizofrenia y otros trastornos que afectan la salud mental se descompensan ante la carencia de medicamentos.

Desde hace un mes, estos fármacos no se encuentran en las farmacias de la Caja de Seguro Social (CSS), es por ello que ayer un grupo de personas que padecen estas dolencias protestaron en las inmediaciones del edificio Bolívar (parte de esa entidad), en la vía Transístmica, para que su director, Alfredo Martiz, busque una solución al desabastecimiento.

Según los manifestantes, esta situación ocasionó que varios pacientes no tengan acceso a los medicamentos, a tal grado que hay varios hospitalizados.

Plinio Cerrud, presidente de la Asociación Nacional de Familiares, Amigos y Personas con Esquizofrenia y otras enfermedades mentales (Anfapeem), aseguró que las empresas que abastecen de estos insumos a la CSS, no cumplen con el suministro regular, al momento en que se ganan las licitaciones y, aparte de esto, la institución no sanciona y no es enérgica con las compañías.

Indicó que desde hace un mes, los afectados no reciben remedios básicos como: Olanzapina de 10 miligramos (mg), Clonacepan de 2 mg, Ceroquel Carbonato de Litio en pastillas, Haldol (Haloperidol) y Olanzapina dispensable.

Maritza Maestre, madre de uno de los pacientes, expresó que desde hace dos meses su hijo que padece un trastorno mental no recibe los fármacos que lo hacen mantener estable y activo.

‘Ante esto vemos que la CSS, le está excluyendo a que tenga una mejor calidad de vida', expuso Maestre.

Agregó que, la institución debe obligar a los proveedores que se ganan una licitación que cumplan con el suministro de medicinas.

Luego de la protesta, los manifestantes entregaron una nota a las autoridades de la CSS en que solicitaron una respuesta y ser atendidos por el director Martiz.

Ante la exigencia de los familiares de estas personas y diversos dirigentes, la CSS reconoció que hay desabastecimiento de estos medicamentos, pero están a la espera de que sean entregados para el tratamiento de pacientes con este tipo enfermedades.

De la Dirección Nacional de Logística de la entidad, informaron que la Olanzapina está en el país, pero el proveedor no la puede despachar porque la presentación no se ajusta al registro sanitario como fue adjudicado.

En cuanto a la Clonazepan, no fue adjudicado a la primera convocatoria de la licitación de precio único 01-2017, por no estar actualizado el registro sanitario, Carbonato de Litio se espera que sea entregada en una semana.

Por otra parte, la Quetiapina fue adjudicada a una empresa la cual debe ser entregada a la CSS a finales de junio de 2018.