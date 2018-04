Falta de currículum es causa del aumento del desempleo

lunes 30 de abril de 2018 - 12:13 a.m.

El país requiere generar 30 mil empleos al año para mantener una tasa de desempleo sana

ENTREVISTA

El viceministro de Economía, Gustavo Valderrama, centra la caída del desempleo y del consumo al detal en la falta de mano de obra especializada y una proyección del sector empresarial basada en el crecimiento del quinquenio pasado. Así habló al Polígrafo.

¿Qué hacen para poder impulsar la economía de consumo al por menor?

Esa se mueve en ciclos. Ella ofrece 3%, no es el ciclo que se mantenía del 5%. Lo que ha impulsado a la baja es la entrada de menores turistas a Panamá. El gasto de turismo no se ha comportado como en años previos pero también eso tiene su explicación de por qué no se ha tenido el resultado que hemos esperado.

¿Qué falló en el sector turismo?

Las cifras mostraban, desde que se desarrollaban las inversiones en nuevas plazas hoteleras, que el crecimiento del turismo iba muy por debajo de la tasa de crecimiento de la oferta hotelera. Se sabía que cuando esta gran oferta estuviera dispuesta, no iba a tener la llegada de turistas para llenar las habitaciones. Se tenía que hacer un proyecto de Estado para promocionar al país y lograr paliar este elemento. Adicional ha sucedido que se cayó el petróleo y los países productores latinoamericanos tuvieron una devaluación de sus monedas que hizo que venir a Panamá fuera muy caro.

¿En qué beneficia al panameño común el crecimiento de los sectores de telecomunicaciones, transporte y puertos?

Una de las fortalezas que muestra el país es su diversidad económica. En el último año transporte, almacenamiento y comunicación, que son la puesta en marcha del Canal, crecieron un 10%, el año previo no tuve el mismo éxito, creció 6% y qué impulsó el crecimiento de ese año, la construcción, la intermediación financiera y el tema inmobiliario. Este año eso cambió, crecieron los otros sectores y bajaron los mencionados, pero Panamá sigue creciendo en forma importante. Aún cuando las personas discuten si ese crecimiento se siente o no, Panamá ha desarrollado una resistencia importante a los choques externos y a la situación económica mundial en la que Latinoamérica estuvo creciendo en forma negativa.

¿Qué me dice de la cifra de desempleo que ha ido en crecimiento?

El año pasado la población económicamente activa creció en 28 mil puestos de trabajo. Se crearon 15 mil puestos de trabajo y no se lograron 13 mil puestos de trabajo. La economía tiene que generar 30 mil puestos de trabajo al año para mantener el desempleo sin variación. ¿Qué ha sucedido? es un tema de acoplamiento entre la oferta y la demanda. Las empresas están requiriendo personal con diferentes capacidades que la oferta educativa no las está desarrollando. Por eso el gobierno hizo los Instituto Técnico Superior del Este para desarrollar carreras cortas técnicas que el mercado está demandando.

El desempleo ha crecido 2% en los últimos tres años...

No se están creando todas las plazas de trabajo pero eso es debido a la falta de currículum que buscan las empresas.

¿No será también por la situación económica que vive el comercio al por menor?

Ojo con eso. Obviamente la economía creció un 10 y 11% y los planes de inversión se desarrollaron bajo esos esquemas que son insostenibles. La realidad era que la economía iba a lograr un ajuste normal y crecer a una tasa del 5%. Ahora bien, si se proyectó que íbamos a crecer eternamente un 10% y las personas se endeudaron a ese ritmo, es probable que estén sintiendo una desaceleración importante en su flujo de ingresos...

Pero hay cosas que puede hacer el Gobierno para agilizar la economía y mover la plata en el mercado...

No se si recuerdas que desde hace tiempo se comenta que la CSS va a entrar en déficit actuarial y que va empezar a hacer uso del IVM creado para soportar ese déficit. Al sol de hoy, las utilidades o los ingresos de la CSS siguen aumentado con relación al año pasado. El principal ingreso es el pago en relación a la planilla y ese ingreso sigue en aumento.

En cuatro años no fueron capaces de hacer las reformas al IVM, nos han dejado en estudios actuariales empujando el problema para el próximo quinquenio...

El déficit actuarial se pensaba que iba a empezar en el 2015, no inició en esa fecha ni en el año 2016 o en la actualidad porque la CSS sigue generando mayores ingresos.

Pero ni siquiera tenemos una cifra del déficit que hay...

Eso le corresponde a la CSS, nosotros hicimos la consultoría con el Fondo Monetario Internacional, una cooperación técnica no reembolsable que decía que daba condiciones de cambios paramétricos. No hablaba de déficit porque la CSS estaba actualizando sus balances. Para poder tener un informe actuarial preciso se requiere de información actualizada de las finanzas de la Caja y creo que ellos habían contratado a las 4 empresas contables para que les ayuden en ese aspecto.

¿A qué atribuye que el consumo al por menor haya decaído?

La economía sigue siendo sana, crece 5% pero no el 8% de los años anteriores. Una de las razones es que es dinero de la corrupción que se manejaba y se consumía mucho, había compras al detal, lujos y departamentos, muchas compras de autos y todo era proveniente del dinero de la corrupción.

¿De cuánto dinero hablamos?

El dinero que no entraba al sistema legal a través y se generaba a través de coimas generado por los sobre costos y que finalmente como no podía entrar al sistema bancario quedaba en el mercado al detal.

¿Tiene una cifra estimada?

No tengo, pero se que hubo compra de autos, departamentos, fincas en la playa y actividades de recreación que se pagaban en efectivo. Eso generaba una dinámica muy importante en la economía que una vez que llegamos fue tratar de controlar los sobrecostos y la cantidad de dinero que andaba a la libre en la economía.