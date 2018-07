Falta de consenso impide a Varela proponer una Constituyente en Panamá

"Mantenemos nuestra posición sobre la necesidad de una reforma constitucional vía una Asamblea Constituyente. Hemos realizado las consultas con los grupos políticos, sociales, cívicos, gremiales, y concuerdan que son necesarias las reformas, no en el cómo realizarlas", afirmó Varela en su último discurso anual ante el Parlamento.



Agregó que convocará "una reunión con los grupos consultados para debatir y consensuar una hoja de ruta" que permita "lograr los cambios constitucionales que reclama" la sociedad panameña "y que son necesarios para salvaguardar la democracia".



Varela anunció el pasado 5 de mayo que abriría una ronda de consultas con las fuerzas vivas sobre la viabilidad o no de una Constituyente.



El Ejecutivo había indicado que de confirmar el visto bueno de los sectores consultados propondría este 1 de julio a la Asamblea Nacional (AN), de amplia mayoría opositora, un proyecto de ley que permitiera escoger a los constituyentes durante los comicios del 5 de mayo de 2019, junto al presidente, diputados y alcaldes, entre otros cargos.



La convocatoria de la Constituyente era promesa de campaña de Varela que fue relegada porque los primeros 4 de los 5 años del Gobierno se dedicaron a "restaurar la institucionalidad y los proyectos de gobierno abandonados o con muchos problemas", según dijo el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán.



El diputado Pedro Miguel González, secretario general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), la primera fuerza parlamentaria con 26 de los 71 escaños, dijo este domingo que estaba a favor de que las reformas constitucionales las hiciera el Parlamento en dos legislaturas.



El minoritario gobernante Partido Panameñista mantuvo en el Parlamento con el PRD un pacto de gobernabilidad que feneció el año pasado, lo que se ha traducido en reveses para el Ejecutivo.



El mismo 5 de mayo pasado, cuando Varela anunció que consultaría sobre la propuesta de la Constituyente, se mostró en contra Rómulo Roux, el presidente del opositor Cambio Democrático (CD), segunda fuerza parlamentaria con 24 escaños, quien la calificó de "jugada electoral" y aseguró que su partido "no lo va a permitir".



La Carta Magna panameña, de 1972, se puede modificar mediante una Asamblea Constituyente Paralela, un referendo popular, o porque las reformas las aprueben dos legislaturas parlamentarias distintas.