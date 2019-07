Extranjeros critican propuesta de ‘Zulay', pero ella se defiende

jueves 11 de julio de 2019 - 12:13 a.m.

La vicepresidenta de la Asamblea dijo que busca proteger los empleos de los panameños.

Las sanciones económicas contempladas en el anteproyecto de ‘regulación migratoria', presentado recientemente por la diputada y vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Zulay Rodríguez, han sido calificadas por algunos como muy enérgicas y xenofóbicas.

Uno de los que así lo piensa es Rafael Rodríguez, de la Asociación de Residentes y Naturalizados de Panamá (Arena), quien advirtió ayer que estas reglas migratorias podrían afectar la entrada del turismo al país.

‘Consideramos que la presentación de este proyecto, lo observamos más con salpique de xenofobia y de odio, que buscarle una solución a la situación migratoria que está en Panamá', indicó el dirigente Rodríguez

Multas

En el caso de las multas, estas alcanzan no solo a los extranjeros sino también a los panameños responsables de un migrante.

En el artículo 7, se detalla que el extranjero residente o panameño que haya sido responsable de un migrante (beneficiado con Carné de Proceso de Regulación Migratoria Extraordinaria), que no cumpla con lo establecido con las normas migratorias, será sancionado por el Servicio Nacional de Migración con una multa de 500 dólares, por cada foráneo.

Asimismo, en el artículo 8 se establece que el extranjero que no tenga a mano su documentación que lo identifique, será multado con 500 dólares.

Deportación

Otra multa de 100 dólares será aplicada al extranjero residente temporal, permanente o que esté en cualquier proceso de regulación migratoria, que no informe su cambio de residencia o variaciones en la información suministrada, esto si es la primera vez, la cosa cambia cuando es reincidente, pues dará cabida a la cancelación del permiso y a la deportación. Otra causal de deportación es que alguno manifieste públicamente ofensas e insultos hacía un nacional o que delincan.

‘Amenazan sobre la sanción al extranjero, pero no hemos escuchado de sanciones a un nacional con alto grado de xenofobia. Consideramos que la primera sancionada debe ser la licenciada Zulay Rodríguez, por el odio que refleja en la presentación de este proyecto, deberían sancionarla es a ella', manifestó Rodríguez.

Durante su sustención del proyecto, la diputada del PRD, manifestó que los extranjeros ‘nos han quitado y nos están robando nuestro país. Los excluidos somos nosotros, así que ya vamos a tomar determinaciones. No podemos permitir el ingreso de personas que no conocemos'.

La vicepresidenta dijo que ‘ya no podemos más, les pagamos los centros escolares, el transporte, el tanque de gas, pero ellos no respetan nuestras costumbres y tradiciones, es más, se burlan de nosotros en las redes sociales', al tiempo que señaló que su propuesta no es xenófoba, sino que ‘busca defender los intereses de los panameños'.