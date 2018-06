Extradición es un paso meramente político

Desde que llega el caso al Departamento de Estado interviene la política

José Raúl Mulino, exministro de Seguridad, y ahora, aspirante a presidente en las primarias de Cambio Democrático (CD), se siente optimista de su triunfo. En este Polígrafo, revela las interioridades de su trabajo con las agencias de inteligencia y el famoso almuerzo con la CIA en el que participó el expresidente Ricardo Martinelli, solicitado en extradición.

¿Por qué quiere ser presidente?

Escribí eso hace menos de un año, mi interés más relevante es dejar un legado de trabajo, de haber reformado el Estado panameño y haber restablecido el orden y la seguridad que me tomó tanto esfuerzo amainar y hacer un gobierno íntegro. Con buena gente, lejos de los negocios y apegados al día a día, sobre todo dejar a mis hijos y nietos un nombre limpio.

¿Usted se ve vencedor en las primarias para presidente en CD?

Sí, porque tengo una trayectoria, experiencia y discurso. He sido oposición que discute y analiza temas nacionales. Que se instruye en temas que no domina, que son técnicos y trata de proyectar coherencia. Tengo una personalidad fuerte, lo reconozco, pero vivimos en un país que requiere orden, orden en una casi anarquía que este gobierno nos ha metido a todos. Una inseguridad que va cada día con asesinatos y crímenes que me asombran por la violencia con que se ejecutan. Sigo muy de cerca a Colombia, porque lo que sucede ahí repercute para bien o para mal acá. Creo que el partido va a tener una opción de elegir entre alguien vinculado al gobierno como lo es Rómulo Roux o mi persona que plantea una línea de oposición para ganar en el 2019. Una persona que no ve en el escenario la entrega del partido para hacer vicepresidente de nadie.

¿Alianzas para las elecciones?

Pudiera ser, siempre que CD no ceda la cabeza.

¿Cómo analiza la llegada del expresidente Martinelli a Panamá y cómo trastoca el ambiente político?

Si bien Ricardo se fue hace 4 años, siempre ha estado presente, para bien o para mal. Más para mal que para bien por parte de la justicia, pero en la cobertura mediática siempre ha estado presente. Su nombre juega un rol determinante en la política del país. Fue fundador de un partido que se lo robaron con plata puesta, como me dijo un alto funcionario, de la partida 172. Entonces, creo que su regreso a Panamá va a causar un impacto positivo para muchos, preocupante para otros y un aspecto de remordimiento para otro grupo que traicionó a la persona que les hizo bien. Sin embargo, habiendo manejado como canciller de la República en muchas ocasiones ese Tratado de Extradición, yo no me atrevería a especular en los tiempos.

¿Cuánto tiempo debe tomar el proceso en su experiencia?

Va a requerir, y lo digo por las experiencias vividas administrando como Estado requerido de los Estados Unidos, del cruce de ideas políticas entre ambos gobiernos. Desde el momento en que él renunció a sus recursos legales, y eso llega al Departamento de Estado, ahí la decisión es política.

¿Y de qué depende esa decisión?

Se evalúan muchas cosas. Por ejemplo, en la agenda bilateral de Panamá y Estados Unidos, qué puede haber de interés para los Estados Unidos a cambio de Martinelli. Estoy hablando descaradamente, no estoy construyendo castillos en el aire. Igualmente la agenda bilateral de Panamá hacia los Estados Unidos, pueden haber temas a intercambiar. Lo digo por experiencia, me tocó traer como a tres o cuatro panameños de Estados Unidos. Estaban presos allá y solicité a través del acuerdo y se procesó, uno de ellos se salvó porque en ese momento Estados Unidos requería un voto importante nuestro y planteé la negociación política. Es que ya en esa etapa de la Cancillería y el Departamento de Estado, Panamá tiene que mandar su representante a recoger a Ricardo Martinelli que es entregado a las autoridades de Panamá.

¿Pero eso cuándo se hace?

No hay en el Tratado un tiempo de 30, 40 o 60 días. Es especulación. A menos que sus abogados hayan conversado eso y yo no esté enterado. Definitivamente los abogados tienen más elementos de juicio que yo para poder lanzar números, lo cierto es que mi forma de ver las cosas es que no hay tiempo escrito pero que ojalá y llegue pronto.

¿Cómo puede afectar el proceso de extradición la carta en la que Martinelli reveló las operaciones secretas de la CIA en Panamá?

Yo no puedo adelantar un criterio que desconozco. No se si la carta responde a una estrategia. Debo interpretar la desesperación de un ser humano que va para un año de estar preso y que a lo mejor, a través de esas notas ganara algún tipo de interés su caso en el Departamento de Estado. Muchas de las cosas que menciona fueron hechos públicos: lo del barco norcoreano, lo del norteamericano solicitado en Italia, etc. Son temas que yo siempre aprendí desde muy temprano que hay temas de Estado, secretos de Estado que uno se lleva a la tumba. Porque son temas de Estado que uno maneja dentro de cierto grado de confidencialidad y prudencia. Qué lo motivó, solo él lo sabe.

¿Cómo fue la reunión en Langley, aquel almuerzo que señala Martinelli en la CIA?

Ese fue un almuerzo de agradecimiento, muy informal, muy único, que no se acostumbra. Fuimos en el avión presidencial, aterrizamos en la base de Langley y a la noche regresamos a Panamá. Hablamos de todo. La CIA es la CIA, al presidente le tenían un plato con pork and beans, era su plato favorito. Fue un agradecimiento sobre todo por el barco norcoreano, que fue un trabajo que se hizo con apego a Naciones Unidas con la participación y apoyo de la Comisión de expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.