Expresidente Martinelli dice denunciará a Porcell por presuntos "pinchazos"

martes 27 de agosto de 2019 - 11:03 a.m.

El expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) anunció este lunes que denunciará a la procuradora (fiscal general) de Panamá, Kenia Porcell, por presuntamente interceptar a personas sin autorización y la acusó de "vulnerar" los derechos de los ciudadanos.



"La señora procuradora está vulnerando los derechos de todos", dijo a los periodistas Martinelli.



Martinelli se refirió al asunto tras acudir a una audiencia que duro casi 5 horas y en la que el Tribunal de Juicio oral fundamentó por qué le absolvió el pasado 9 de agosto de 4 delitos que sumaban 21 años de cárcel por supuestamente dirigir una red de espionaje que pinchó a políticos, empresarios, activistas y periodistas entre 2012 y 2014.



Una vez que llegó a su fin la lectura de la sentencia, Martinelli anuncio que va a proceder civil y penalmente "contra todos los que tuvieron que ver con esta patraña", incluyendo a la fiscal general.



En ese sentido, Martinelli afirmó que lo que "mas lamento, es que la persona que tiene que hacer la justicia, que es la Procuradora, tenga un metabuscador" con el que "interviene las comunicaciones, los (mensajes) de WhatsApp, los Telegram (mesenger) y los correos electrónicos de nosotros sin ninguna auto".



Destacó, sin embargo, que él fue "procesado injustamente, precisamente por eso, y a esta señora nadie le hace nada y nadie le dice nada, porque el Procurador de la Administración (Rigoberto González, facultado para investigarla) es amiguito de ella".



Instó al presidente del país, Laurentino Cortizo, quien asumió el cargo para el periodo 2019-2024, y a la justicia panameña, para que "una vez se presenten las respectivas denuncias se proceda, porque no puede ser que en este país no haya justicia".



Detalló que entre los que demandará está el testigo protegido presentado por la fiscalía en el juicio oral en su contra, al cual, señaló, "le caerá todo el peso de la Ley porque él mintió".



Martinelli remarcó que en el país debe imperar el debido proceso "porque a mí me han violado todos mis derechos, lo único que no han hecho aquí es violarme sexualmente".



Empero, el exmandatario resaltó que "hoy se ha hecho justicia" ya que los tres jueces del tribunal de juicio explicaron el veredicto que lo absolvió de todos los cargos.



La absolución de Martinelli, magnate y empresario de 67 años, ha sido el centro de duras críticas, todas dirigidas al sistema de administración de justicia.



El 9 de agosto pasado, y tras un juicio que comenzó el 12 de marzo, el tribunal declaró "no culpable" a Martinelli de todos los cargos de espionaje político y malversación de fondos públicos de los que fue acusado por la Fiscalía, que pidió 21 años de cárcel como castigo, y ordenó el cese de la medida de arresto domiciliario que cumplía.



En su veredicto unánime, los tres jueces señalaron que aunque existen "indicios" de que en el Gobierno de Martinelli hubo "actividades al margen de la ley" en el Consejo Nacional de Seguridad, el aparato de inteligencia del Estado, "emergen dudas que no fueron solventadas por las pruebas".



"El Ministerio Público (MP) no logró acreditar su teoría del caso", dijo el tribunal, e indicó que "se vulneraron los principios fundamentales del debido proceso".



Hoy, en la lectura de sentencia, el tribunal "fundamentó su decisión y de manera minuciosa detalló cada una de las pruebas testimoniales, periciales y documentales presentadas en el juicio oral", señaló un comunicado del Órgano Judicial (OJ).