Experto mexicano cree en potencial de la cultura contra violencia en su país

domingo 22 de julio de 2018 - 10:20 a.m.

El experto en promoción cultural y gestión comunitaria defiende que desde la cultura se continué " en Panamá

El antropólogo mexicano José Antonio Mac Gregor cree en la "enorme capacidad" de la cultura para hacer frente a la violencia que azota México, y dijo que sus expectativas de que se profundicen políticas culturales en esa vía son muy altas con el cambio político dado en las recientes elecciones de su país.



Mac Gregor, quien impartió esta semana en Panamá un taller de gestión cultural comunitaria organizado por el Centro Cultural de España y la Alcaldía capitalina, indicó en una entrevista con Efe que el panorama de "mucha violencia" que se vive en México hace que la misma "siga siendo un buen tema para la cultura".



El experto en promoción cultural y gestión comunitaria defiende que desde la cultura se continué "explorando y procurando proyectos que enfrenten de una manera más creativa, más innovadora y eficiente el tema de la violencia", no solamente en su país sino en otros de la región donde este flagelo deteriora el tejido social.



Aun así, y a pesar de haber incidido en la creación de decenas de colectivos culturales en zonas y regiones de violencia, inseguridad y narcotráfico de su país, como Tamaulipas, Mac Gregor sabe que "no es que la cultura pueda resolver en sí mismo la violencia", pero que "tampoco es que la represión sea la única forma de hacerlo".



Pero reconoce que es finalmente la cultura, con una vocación profundamente humanista y que a diferencia de la política más que enfrentar a la gente tiene esa capacidad de cohesionarla, es la que posee "esa enorme capacidad de enfrentar la violencia y de ofrecer a una comunidad mejores escenarios".



Mac Gregor, que ha dado talleres y conferencias en Brasil, Colombia, Argentina, Honduras, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Bolivia, destaca que en ese aspecto México cuenta con una tradición importantísima en la historia a través de la cual ha tejido su institucionalidad cultural.



Recordó que a partir de los años 20, y a la fecha, México ha tenido una política que le ha dado mucha importancia a la cultura en virtud de que es uno de los países "con mayor diversidad".



De acuerdo con el antropólogo, maestro en Desarrollo Rural de la Universidad Autónoma de México y además promotor comunitario desde 1974, "todo este marco" de desarrollo institucional de la cultura en México es el que va a recibir el presidente electo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha propuesto nuevas directrices en esta materia que, dijo, alimentan su entusiasmo.



Añadió que si las cosas "son como nos dicen y como vemos que apuntan, espero que serán buenos tiempos para la cultura en México".



"Estoy muy entusiasmado, muy esperanzado de que lo que están planteando se lleve a cabo, con eficiencia, con entusiasmo, con rectitud y con una visión de Estado que atienda procesos a corto, mediano y largo plazo", expresó.



Destacó que fundamentalmente la nueva propuesta se diferencia de las anteriores, que aun cuando atendían una gama muy diversa de bienes y servicios culturales, no hacían énfasis en una política cultural enfocada en una visión y una participación comunitaria.



La atención que se pretende dar a la primera infancia y a las culturas indígenas, así como al eje de participación comunitario que están anunciando, "habrá que confesar que muchos teníamos décadas enarbolándolo".



Remarcó que "creemos que estos son los principales ejes que deben sustentar una política abierta que atienda la diversidad cultural y que sea verdaderamente democrática".



Otra propuesta que motiva el entusiasmo de Mac Gregor de López Obrador -que asumirá el 1 de diciembre próximo- es la que pretende estimular de manera "muy, muy importante" los emprendimientos creativos, las empresas culturales, las industrias culturales, incentivándolas fiscalmente a través de créditos blandos provenientes de la banca.



Con un libro publicado sobre "Proyectos culturales: sus configuraciones y desafíos para el cambio social", Mac Gregor afirmó que "los recortes a los presupuestos del Estado que han devastado el sector cultural obligan a pensar en nuevas fórmulas para seguir produciendo, circulando y consumiendo bienes y servicios culturales", y una es el emprendimiento "porque el Estado no puede subsidiar todo".



"Estoy entusiasmado, celebro lo que he leído como propuestas", confiesa el experto, y resaltó que las expectativas de cambio entre los mexicanos que respaldaron a López Obrador también "son altísimas".



Por lo tanto, consideró que "las respuestas y la atención a esas expectativas tienen que ser del mismo tamaño", porque de no ser así, advirtió, "podríamos correr el riesgo de un desencanto que provoque mucha frustración".