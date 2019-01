Exministro Mulino recula y ahora decide apoyar a Roux

viernes 18 de enero de 2019 - 12:13 a.m.

El acuerdo se concretó ayer, luego de muchas reuniones entre ambos políticos

CAMBIO

Las palabras del exministro de Seguridad y excandidato a la presidencia, José Raúl Mulino, le regresaron como un búmeran, luego que ayer endosara su respaldo a Rómulo Roux, aspirante a la Presidencia por el partido en el que milita, Cambio Democrático (CD).

El 12 de agosto de 2018 Mulino, luego de perder en las primarias contra Roux, presidente de CD, manifestó que ‘me mantengo firme en mi decisión de permanecer en el partido, pero no apoyaré a Roux, por que no creo en él. No espero la llamada de Roux para unidad, eso es hipocresía política y para eso no estoy. Que no me llame, por que no lo apoyaré'.

En aquel momento, también señalaba que para él ‘Roux es un pésimo candidato a la Presidencia de la República'.

Tras una reunión ayer, junto con miembros de CD y del partido Alianza por el Pueblo, del diputado José Muñoz, expresó que tras varias reuniones con Roux en las que se trataron temas fundamentales como: política exterior, seguridad y reformas constitucionales hallaron puntos de encuentro y brindará su apoyo a la alianza conformada por ambos colectivos políticos.

‘Haré el esfuerzo humildemente que pueda aportar para el triunfo de Rómulo Roux, sé que han habido diferencias muy profundas y antes que me pregunten las digo, porque es necesario valorar lo que estamos haciendo', indicó.

Mulino explicó que pensó en un momento quedarse tranquilo viendo el ‘espectáculo, pero hemos conversado él [Roux] y yo, no hubo repartidera de nada, en las cosas que puedo aportarle lo haré, somos el único partido de oposición y sobreviviente a Juan Carlos Varela y su persecución, no hemos pelechado del gobierno'.

Por su parte, Roux dijo que esto demuestra la unión y la consolidación de CD y su partido aliado, Alianza por el Pueblo, con miras de las elecciones.

El presidente de CD aseguró que la decisión surge tras varias reuniones con Mulino, ‘él decide sumarse a la campaña que llevaremos para ganar las elecciones, yo le he pedido que me ayude en general, en temas que necesitan fortalecerse en nuestro país, es una persona que tiene mucha trayectoria'.

José Domingo Arias y Muñoz, (de Alianza); Sergio Gálvez, Rony Araúz, María Fábrega, Lucy Molinar y Dana Castañeda, de CD, fueron parte de los políticos que estuvieron presentes en esta reunión.