Exigen auditar entidades por polémicas nóminas

jueves 17 de mayo de 2018 - 12:13 a.m.

Cifras revelan que no solo la Asamblea maneja las planillas 002, 008 y 172

TRASPASO

Alrededor de 20 instituciones del Estado manejan, dentro de su presupuesto 2018, millones de dólares en concepto de las polémicas planillas 002, 080 y 172, por la cual, actualmente, se ha cuestionado fuertemente a la Asamblea Nacional.

El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría son las entidades con más dinero.

Ante esto, hay quienes piensan que el contralor General, Federico Humbert, debería realizar auditorías profundas a los millones manejados por las instituciones.

El diputado del PRD, Leandro Ávila, manifestó que ‘todas las instituciones tienen planillas, funcionan con el mismo esquema porque hay un manual presupuestario que dice cómo se distribuyen estas asignaciones, no hay manera alguna que la Asamblea disponga de un solo céntimo sin el beneplácito del Ejecutivo y el Ministerio de Economía'.

Annette Planells, directiva de la agrupación Movin, ‘la función de la Contraloría es el control previo, y posterior, de todos los pagos del Gobierno, esperamos que lo esté haciendo. Si tiene algún indicio de corrupción debe auditar'.

El dirigente del movimiento Juntos Decidimos, Freddy Pitty, dijo que la problemática que se vive con las planillas no es exclusiva de la Asamblea Nacional, ‘es necesario que todas estás personas que están en estas planillas, y que no van a sus puestos de trabajo, que están como botellas también el país pueda saber quiénes son'.

Auditorías

Por otro lado, surgieron críticas ayer contra el Órgano Legislativo luego que se prohibiera la entrada a funcionarios de la Contraloría que se disponían a realizar auditorías forenses a la planilla 080 manejada por esta institución.

‘Hasta dónde ha llegado el irrespeto a la autoridad. Ellos no pueden impedir esa auditoría. En lo personal no me gusta como ha actuado hasta ahora el contralor, pero debe cumplir su deber constitucional. Y el que se lo impida debe ir preso', afirmó el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, José Alberto Álvarez.

Mientras que, el constitucionalista, Ernesto Cedeño, indicó que ‘la Asamblea Nacional violó la ley, al impedirle el trabajo a la Contraloría. No necesitan del aval de la Corte Suprema de Justicia para auditar. Hay precedentes al respecto'.

El contralor Humbert aseguró que ‘la Contraloría usará todas las acciones legales necesarias para lograr fiscalizar correctamente el manejo de estos fondos públicos'.

RECURSO

Un amparo de garantías presentó ayer la presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, ante la Corte para frenar las auditorías de la Contraloría.