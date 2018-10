Etchelecu dice que no está de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo

domingo 14 de octubre de 2018 - 12:13 a.m.

El precandidato a la Presidencia por el panameñismo, señaló que no forma parte del círculo cero del mandatario Juan Carlos Varela, al tiempo que aseguró que no se siente en ventaja frente a otros aspirantes

ENTREVISTA

¿Debe incluirse bajo Constitución y en el Código de la Familia, el matrimonio igualitario?, ante está interrogante, el aspirante a la Presidencia y exministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Mario Etchelecu, manifestó que no está de acuerdo con la unión civil entre personas del mismo sexo más, agregó que, no tiene ningún tipo de opinión discriminatoria ‘en absoluto, por el contrario yo creo que todo el mundo tiene derecho a exigir dentro de sus derechos. No estoy de acuerdo con la postura del matrimonio igualitario porque siento que afecta los derechos de la familia panameña, pero se tiene que conversar, no se puede obviar'.

Etchelecu, quien se sometió a las preguntas de El Siglo en el programa ‘Candidatos al Banquillo', dijo que la Constitución está totalmente desfasada, por lo que debería convocarse cuanto antes una constituyente.

‘Creo que esta Constituyente nos daría cambios importantes como el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La elección de diputados que pienso que deben ser senadores provinciales, lo que permitirá acabar de muchas maneras con el clientelismo, debe incluirse en la nueva Constitución el tema de la descentralización', dijo el exfuncionario.

El exministro advirtió que la Constituyente, si bien es cierto, es una herramienta efectiva, mas ‘no es la panacea que va a resolver todos los problemas del país, también se requieren cambios de voluntad de la persona'.

¿De ganar la Presidencia en el 2019, convocaría una Constituyente al inicio, en medio o al final de su mandato?

Al inicio, porque creo que va haber las condiciones de país. Tiene que ser un proceso rápido y bien consensuado. Hay quienes piden que se llame a un referéndum para ver si se hace la nueva Constitución, pero yo creo que es desconocer la voluntad popular que quiere ya la Constituyente, por lo que no voy a perder el tiempo en ningún referéndum, lo que hay que buscar son las mejores personas que representen a todos los sectores.

El presidente Juan Carlos Varela dijo que la convocaría y hasta ahora no lo ha hecho ¿no quedó en deuda con esto?

Si ves los escenarios políticos de hace cinco años, al día de hoy te darás cuenta que son distintos. Hoy vemos que se han hecho avances con la lucha de la corrupción. Yo sí creo que tenemos un país diferente al que teníamos, la Constituyente es muy buena, pero se tiene que hacer de la forma correcta.

¿Es cierto que el presidente Varela lo respalda a usted y el diputado 'Popi' Varela al señor José Isabel Blandón? Si, no, tal vez.

Falso... No.

¿Dice que el presidente Juan Carlos Varela dictó una línea de apoyarlo a usted? Si, no, tal vez

No... Falso.

Odebrecht es una empresa marcada por escándalos de corrupción. De ser electo presidente ¿usted permitirá licitar con la misma empresa? Si, no, tal vez.

Tal vez.

Hubo una denuncia en marzo de que en ‘Techos de esperanza', hubo casos de trata de personas en el proyecto de Bahía Honda, en Los Santos ¿Tenía o no conocimientos de esto? Si, no, tal vez.

No y, además, es falso.

¿Considera que tiene más ventajas de ganar en las primarias que su copartidario, José Isabel Blandón? Si, no, tal vez.

No, quiero ser muy humilde. Eso depende del trabajo que hicimos.

¿Usted es del círculo cero de su partido? Si, no, tal vez.

Soy miembro del directorio, si. Directorio no es lo mismo que círculo cero.

¿Tiene el apoyo mayoritario de los diputados de su partido? Si, no, tal vez.

No.

De ser electo candidato presidencial de su partido, ¿usted haría alianza con: CD, PRD o Alianza?

Alianza.

¿Cuál ha sido el piropo más loco que ha recibido?

No tengo idea. No sé, regálame tus ojos y cosas así, nunca locos y siempre con respeto.