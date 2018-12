Estoy en contra del matrimonio igualitario'

lunes 10 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

El precandidato presidencial quiere que la familia de un hombre y una mujer se respete.

ENTREVISTA

Francisco Carreira es un abogado que sale mucho en los medios hablando sobre los procesos de extradición. Conoce al dedillo el tema. Esta exposición le ayudó para salir a conseguir las firmas para su candidatura a presidente. El tiempo apremia, pero dice que está seguro que logrará colarse en uno de los 3 cupos para este cargo.

¿Usted cree que deberían existir más de tres candidatos?

Por supuesto que sí, pero manteniendo la misma cantidad de adherentes que se requieren para abrir un partido político. Para esto se requieren 37,900 firmas. Lo que se debió haber establecido era que no había diferencia y los candidatos que tuviéramos esa cantidad de firmas podríamos correr y no limitarlo por el tamaño de la papeleta.

¿No será por el financiamiento la limitación de candidatos?

También es porque los partidos políticos no quieren que entre más gente a compartir el financiamiento. Pero la excusa que se dio en la Asamblea es que no cabían más de tres imágenes en la papeleta. Se debe de dejar participar a quien logre cumplir con la cantidad de firmas.

Usted es un hombre popular en televisión, ¿le gustó la fama y se metió a candidato?

Yo creo que llegó un momento en el que me di cuenta que no había un candidato cristiano. Hay una gran cantidad de candidatos arropándose en el tema de la familia y del no al matrimonio igualitario, pero jamás fueron a una marcha en contra de esto y ahora por razón de la aprobación o desaprobación del pueblo panameño quieren vestirse con la misma manta. Esto no es así. No hay un candidato cristiano que defienda los derechos de la familia como la concebimos nosotros, entre hombre y mujer, y creo que Panamá tiene que preservar la base de la sociedad que es la familia. Esa es la razón por mucho tiempo he estado vinculado a las marchas y contra le Ley 61 sobre la ideología de género y la aplicación de esto. Gracias a Dios somos uno de los únicos países de América Latina que no ha aprobado esto. No te voy a negar que aparecer en los medios ha ayudado.

Cuando me dice que usted es un candidato cristiano de inmediato pienso en el conflicto de mezclar la religión con el Estado…

Yo creo en la separación total del Estado y la religión. Cuando hablamos de defender a la familia me refiero a los candidatos que han adoptado las obligaciones con Naciones Unidas de implementar la ideología de género y tratar que Panamá adopte principios de los que estamos en contra.

Me confirma que está en contra de la legalización del matrimonio igualitario…

Por supuesto. Me tocó participar y coordinar el trabajo en donde abogados firmamos un escrito en contra del matrimonio igualitario y lo presentamos a la Corte Suprema de Justicia.

¿No cree que su visión pudiera considerarse discriminatoria para estos grupos que abogan a favor de que se legalice el matrimonio igualitario?

No. Cada uno tiene derecho de apoyar los candidatos que quiera y lo que falta realmente es una definición ideológica de dónde estamos. Si cada uno dice lo que espera lo que la Corte va a decidir es ignorar el tema. Mira, la Corte puede decidir mañana lo que quiera en el tema, pero tiene que ir a la Asamblea. No importa cuál sea la decisión, la Asamblea va a tener que aprobar leyes relacionadas con estos temas.

¿En seguridad, que plan tiene?

Vamos a pagar $2 mil por cada arma sin hacer preguntas. Vamos a pagarlas con el dinero que confiscamos al año.

Eso no va a disminuir la delincuencia…

Pero va a quitar armas de la calle.

No es preventivo el sistema, no le ofrece una oportunidad al que necesita dinero…

Eso es otra cosa. Les soluciona por algunos días. Hoy con el arma no comen, el tema es que al final es un riesgo para ellos tener esa arma. Hay que hacer otros incentivos, cada medida debe tener su trabajo específico.

¿Cuál será su política económica y con respecto al sector agropecuario?

Yo creo que Panamá tiene que hacer infraestructuras. Una de las cosas que estoy proponiendo es esa carretera para explotar el Atlántico como lo hacen todos los países que tienen centros turísticos. Creo que debemos mirar a hacer un puerto en el Pacífico pero no debajo del puente de las Américas. El puerto debería ser millas afuera, no hemos aprendido que entre más afuera se hace el puerto no hay problemas de dragado. Con el agro hay que poner orden, no podemos seguir con las importaciones matando a los productores.

Eso está claro, pero ¿cómo lo va a lograr?

Este país ha sido manejado por mucho tiempo por los importadores en perjuicio de los productores. Hay que cambiar las estructuras del Instituto de Mercadeo Agropecuario, las del Ministerio de la cartera y las de la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos, poniendo productores ahí. Hay gente muy preparada en el agro.

Tiene una propuesta controversial que apunta a bajar del 10% al 5% la fuerza laboral extranjera en un momento en que el país tiene una migración excesiva y la gente necesita trabajar. Aquí en Panamá hay bancos que tienen funcionarios extranjeros manejando hipotecas a nacionales. Lo que pasa es que tenemos el 10% y eso no se verifica. El Ministerio de Trabajo tiene la obligación de decir a quién le da permiso y por qué. Debe ser por dos años y la idea era que durante ese tiempo se capacite a un nacional pero se quedan más tiempo.



El hecho de que sea vieja no quiere decir que no podamos ahora darnos cuenta que hay más de 20 universidades en Panamá produciendo profesionales y nosotros le damos el trabajo a extranjeros.

En las universidades, en las cátedras de maestría hay muchos extranjeros. Son mentes que ya están formadas, no le costaron al Estado, ¿y las desechamos?

Eso no los hace panameños.

Pero es para aprovechar el intelecto a favor del país…

Y se aprovecha.

Pero acudirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y les van a dar la razón…

Eso es lo que presumimos, las consultas anteriores de este organismo han sido así, pero nosotros no tenemos la CIDH como algo que supervisa la panameña. Yo creo que ahí hay una serie de principios que hay que discutir con mucha calma y sentido.



¿A quién designaría como Procurador(a) de la Nación, si pudiera hacerlo?

Yo creo que para entrar a eso hay que precisar que la elección en Panamá no es la de Presidente, es una elección de la Asamblea Nacional. Si nosotros no llegamos a elegir 40 diputados nuevos independientes este país no va a cambiar. Mi misión, esté o no en los tres candidatos independientes, es contribuir en la campaña de 40 circuitos donde hay candidatos independientes con las credenciales para que haya un cambio en la Asamblea. Una vez que esto suceda entonces hay que considerar los cambios. No tengo nombres de personas ahora mismo, hay profesionales muy buenos que pueden ser Procuradores, pero también creo que debemos otorgar un presupuesto fijo al sistema judicial. Además proporcionar una sistema administrativo. Ninguno de los 9 magistrados tiene experiencia en administración para manejar semejante estructura, porque no la tiene. Entonces nosotros perdemos plata y la efectividad de un magistrado al ponerlo a mirar trámites internos.



Pero ya hay asignado un porcentaje del presupuesto nacional para el órgano judicial…

No se respeta. Hay que tramitar las partidas y esa es injerencia de la Asamblea en la Comisión de Presupuesto y es injerencia del Ministerio de Economía y Finanzas cuando hay que ir a solicitarla.



¿Cuál es su estrategia para la Constituyente?

Yo creo que Panamá necesita una Constituyente, pero no es lo mismo hacer un Asamblea Constituyente con los diputados que hay hoy que han convertido la Órgano Legislativo en una amenaza para el país. Solamente el haber subido la partida de $4 mil a $30 mil es una inmoralidad.



Pero también hay un Ejecutivo que lo permitió…

Por supuesto. No hay justificación de lo que ocurrió en Pandeportes. Por eso necesitamos el cambio de la Asamblea.



Sin embargo parte usted de un supuesto, porque no sabemos si la gente reelegirá a los diputados…

Las elecciones son la oportunidad. Si este país acepta la no reelección vamos a dar un paso.



Y si hay reelección, ¿cómo piensa hacer?

Bueno entonces el próximo presidente va a ser un rehén de la Asamblea Nacional y no le va a quedar más camino que negociar. Mira lo que hizo el presidente Ricardo Martinelli en su momento, como han dicho otros, o compró o alquiló a los diputados, sin embargo el presidente Juan Carlos Varela ha tenido que negociar con ellos y ceder. Eso es parte de lo que a este país le está haciendo un daño muy grande.



¿Cuáles son los pilares de su propuesta de gobierno?

Primero dar orden fiscal, no se justifica que los recursos de Panamá, la Asamblea se lleve $170 millones al año, y encima de eso, todos pagamos automóviles con impuestos, pero a ellos hay que darles 3 carros exonerados durante su periodo. A los suplentes les pagamos trabajen o no. Yo creo que el orden fiscal es una prioridad. Luego, el presupuesto nacional alcanza para lo que nosotros queremos siempre y cuando nos manejemos como un país con recursos pero en crisis. Nosotros nos estamos manejando como un país con recursos pero no en crisis.