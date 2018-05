Este lunes no hay día libre, el expresidente Illueca falleció en 2012

sábado 5 de mayo de 2018 - 3:22 p.m.

Una noticia vieja confunde a los usurarios de redes sociales

En horas tempranas de este sábado 5 de mayo corrió como pólvora en Whatsapp y redes sociales una captura de imagen sobre una noticia vieja que confundió a muchas personas que hasta llegaron a pensar que este lunes sería libre por la muerte de un expresidente de la república quien falleció hace seis años.

Resulta que en dicha imagen informan sobre el fallecimiento del expresidente Jorge Illueca, quien gobernó en el país desde el 13 de febrero de 1984 al 11 de octubre, y que para "el próximo lunes 7 de mayo se decretó día de Duelo Nacional", como se acostumbra cuando muere un exmandatario.

Alguna persona aprovechó la coincidencia en los días del año 2012 con la del 2018 para jugar una broma pesada con el fallecimiento del jefe del ejecutivo ya había fallecido.

No obstante, quienes son cautos se percataron que la nota fue escrita hace 6 años y no en la actualidad, así es que este lunes no hay día libre.