Estamos fallando en el mercadeo del país

lunes 13 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

El analista Ebrahim Asvat apunta a varios hechos que han afectado la economía

ENTREVISTA

La gente se queja de que no hay dinero en el bolsillo. Y es que una cadena de situaciones han afectado la economía local. La adecuación a varias regulaciones del sector bancario ha repercutido en la apertura de cuentas a extranjeros, por ejemplo. También ha mermado el sector de la construcción, y el de la Zonal Libre. Asvat mira que el país no ha sabido venderse al extranjero y también asevera, que sus gobernantes son unos mediocres.

¿Cómo va a quedar el caso de Ricardo Martinelli?

Él tiene que declararse culpable y cerrar ese capítulo, está demasiado enredado con tantos recursos.

¿Cree que el Gobierno le haya pedido que baje la guarda?

¿Existe gobierno?

¿Qué le ha pasado al país en estos años?

El país está gobernado por mediocres. Tu puedes ser bueno en algo, pero en materia política eres un mediocre.

¿Cómo mira el panorama para el próximo quinquenio?

Primero que todo hay mucha confusión porque hay demasiados candidatos. Esto parece como un reinado de carnaval, pero hasta ahora nadie a hecho un planteamiento serio y no han inspirado la confianza de cómo va a gobernar el país. A excepción de Ernesto Pérez Balladares, pero él tiene su colita porque ya fue presidente. No sé si el sector que decide la política en Panamá va a apoyarlo. Aquí todos somos robots. Hablamos de democracia pero arriba hay 15 capos que deciden la suerte de este país. Y cuando esos 15 capos deciden por donde va la línea todo mundo se va por esa onda y no nos damos cuenta que detrás hay una decisión política. Yo he ido a esas reuniones.

¿Tienen nombres los capos?

Los mismos de siempre. Ahora me están hablando para que vaya a otra. Yo no se como yo estoy colado ahí. Me imagino que es porque digo lo que pienso cuando me lo preguntan.

¿Qué lectura tiene usted del sector financiero en este momento?

El mundo está transformándose. La soberanía de los estados era los más importante en las relaciones internacionales, pero ahora, además de la globalización se habla de la transparencia. Un elemento adicional que los países más desarrollados han incluido en la agenda, y en base a eso han creado una serie de leyes que comprenden la lucha al narcotráfico, blanqueo de capitales, terrorismo, y cómo se realizan los negocios en el mundo. Este último punto involucra una serie de actividades, desde el gobierno corporativo hasta temas relacionados con materia tributaria. Hay países que tienen una flexibilidad tributaria que unida a la falta de transparencia genera algunas dificultades, o ventajas competitivas que estos países han marcado como ventajas competitivas ilícitas, en las cuales se ha centrado la atención de estas organizaciones internacionales para ir aconductando a los países para que no puedan emplear esas ventajas competitivas ilícitas para utilizar negocios financieros o comerciales.

Sin embargo, otros países que estaban en la misma situación de Panamá y cuya economía se basa en este tipo de servicios no parece que les ha impactada el cambio como a nosotros, ¿por qué?

Hemos sido el objeto de atención mundial. En primer lugar por ser un país pequeño, considerado como un país que no tiene una infraestructura sólida, como un paraíso fiscal. En alguna medida, nos equiparan en forme idéntica a las islas del Caribe que no tienen una economía propiamente sino que dependen del turismo o del sector financiero. Mucha gente desconoce que en Panamá hay una actividad comercial importante por su posición estratégica. Pero estamos clasificados dentro el mismo grupo de países que son paraísos fiscales.

Nos adherimos a esta forma de cooperación internacional, ¿pero lo estamos cumpliendo?

Nosotros lo único que necesitamos hacer es cumplir con el mismo estándar que tiene un banco europeo. Pero nos hemos ido al otro extremo. Segundo, para poder implementar estas reglas y tener varios entes de supervisión de la actividad financiera y no financiera regulada, debemos tener personal capacitado que conozca el negocio porque si no conoce el negocio, su actitud va a ser idéntica a la de un policía o fiscal. Y realmente todas entidades de supervisión no son entidades policiales, lo que tienen que garantizar es que todos los agentes económicos se ajusten a los niveles de transparencia.

Varios sectores que contribuían al modelo de negocios del país muestran números preocupantes, la Zona Libre de Colón, el abanderamiento de naves, el centro financiero, la creación de sociedades anónimas. ¿El país cambió de modelo de negocio y el gobierno no ha sabido reorientar a los actores económicos?

Hoy los países se mercadean. Este es un país de 4 millones de habitantes que no debería tener problema para llevar prosperidad. Pero si los países no se mercadean, los turistas y los compradores no vienen. Por qué los turistas van a Estados Unidos de compras y no vienen a Panamá?, por qué antes se decía que no había suficientes hoteles para traer más turistas, ahora hay una sobre oferta hotelera, dónde estamos fallando? Estamos fallando en el mercadeo, y hoy se mercadean desde el presidente hasta abajo.

Pero, ¿qué ocurre con el resto de los sectores?

Por ejemplo, antes los extranjeros compraban departamentos para tener una renta, o de veraneo, esos ya no están llegando.

¿Por qué no llegan los extranjeros como antes?

Porque no pueden abrir cuentas bancarias. Cuando tienen que pagarle al vendedor no pueden pagarle porque no pueden enviar una transferencia. Tienen que tener una cuenta aquí para poder pagar impuestos etc, pero los bancos no les abren las cuentas porque son extranjeros. Entonces, al ver este tipo de obstáculos se desaniman.

¿Qué debe hacer el gobierno para subsanar estas fallas?

Primero, sentarse con todos estos sectores y decidir qué negocios queremos. Tu puedes pensar que tienes un gran negocio que es el Canal de Panamá y con el tercer juego de esclusas tendrá más ingresos y que eso le va a solucionar todo. Pero también puedes pensar que el país puede crecer con los medianos inversionistas que riegan una cantidad de empleos alrededor de la economía y ese es el pequeño inversionistas. Esa veta que teníamos por años se nos está secando por esas dificultades, falta de mercadeo, etc. Las sociedades anónimas ya no va a ser más como antes, pero cada día esas sociedades van a requerir tener sustancia, es decir, que tengan algún tipo de actividad en el país. Esas sociedades de maletín no van a existir. Tal vez requerirán otros servicios para poder cumplir con los requerimientos internacionales.

¿Qué tengo que hacer como ciudadana para ayudar a que mi país salga adelante?

Escoger mejores gobernantes.

Ahora mismo, ¿cómo solucionamos nuestra crisis?

Alguien tiene que concertar aquí la situación. Esto no es un problema que nació ayer, esto viene ocurriendo desde los últimos tres años. Dónde está la seriedad de atender esta situación ante el mundo, Panama papers no nacieron ayer, la situación de Ofac (con la inclusión del grupo Waked) ya tiene dos años, ¿qué ha hecho el Estado para sentarse con los agentes participantes para elaborar un plan estratégico? Nada.