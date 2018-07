El espíritu marinero de 7 armadas de América Latina se tomó la Cinta Costera 

A un ritmo militar y puntual a las 08:00 a.m. en la Cinta Costera, las fuerzas de seguridad abrieron el telón

El espíritu marinero y de paz de las armadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela coparon hoy las calles de nuestro país durante el desfile naval "Velas Latinoamérica 2018", en el que cientos de personas apreciaron las maniobras y marchas sincronizadas.



A un ritmo militar y puntual a las 08:00 a.m. en la Cinta Costera, las fuerzas de seguridad abrieron el telón con un despliegue de sus tropas, música marcial y saludos entre autoridades de alto rango para recibir al grupo naval de América Latina.



Una de las primeras en desfilar fue la delegación de Argentina, que con un impecable uniforme blanco se abrió paso ante la mirada de varios cientos de personas que esperaban a los cadetes y oficiales que conforman la fragata Libertad, el buque-escuela de la Armada argentina.



Este año, la tripulación de ese navío participa en Velas para completar la formación profesional de los guardiamarinas, y a la vez compartir con el público experiencias de alta mar y el funcionamiento de los buques en general.



En el encuentro le siguió la escuadra de los bergantines "Cisne Blanco" de Brasil, "Gloria" de Colombia y el buque escuela a vela "BAP Unión" (Perú), el más grande de Latinoamérica, que lucieron sus insignias con gallardía y porte marcial.



Les acompañó la impresionante escuadra del buque escuela "Cuauhtémoc" de la Armada de México, una de las más aclamadas y vistosas por su despliegue ordenado y milimétrico en sus acciones.



Uno de sus tripulantes y cabo de cadetes de cuarto año del cuerpo general, Ernesto Reyes, destacó a Efe que el festival náutico ha sido una buena oportunidad para interactuar con las diferentes armadas para conocer sus diferentes formas de trabajar.



"Nuestro propósito es exaltar el espíritu marinero y el de llevar el mensaje de paz y buena voluntad al mundo", expresó.



Reyes sostuvo que pertenecer a la marina armada de México es un orgullo para servir a la nación, ya que son la imagen de las fuerzas armadas ante el mundo.



En el desfile, también participaron los cadetes de la Escuela de Oficiales de Policía Doctor Justo Arosemena, la Banda de Música del Servicio de Protección Institucional (SPI), oficiales del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá y del Servicio Nacional de Fronteras.



Además de una delegación folclórica de la Autoridad del Canal de Panamá, estudiantes de la Universidad Marítima Internacional de Panamá, el Colegio Moisés Castillo Ocaña de La Chorrera y el Colegio José Daniel Crespo de Chitré.



Pese a que el desfile no tuvo una gran concurrencia, y terminó dos horas antes de lo previsto, contó con una férrea seguridad y no causó congestionamiento vehicular.



Velas Latinoamérica también incluye la visitas abiertas al público en general a los buques escuela de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela hasta el 11 de julio en el puerto de Balboa en Panamá.