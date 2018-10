Esperan que en 2019 se reduzcan a 3 las empresas de telefonía móvil

El alto ejecutivo encabezó hoy el lanzamiento de la nueva imagen y logotipo de CWP, propiedad de la trasnacional británica Liberty Latinoamérica (49 por ciento), que apela en una campaña a lo sensorial para acercarse a los consumidores y una oferta de 10 dólares mensuales en prepago para el uso de línea móvil.



"Pensaría que en algún momento del año que viene tendremos tres operadores y no cuatro, es contraintuitivo, pareciera que entre más competidores es mejor, lo que pasa es que las inversiones que hay que hacer y la rentabilidad de la empresa cuando tienes tanta competencia, no necesariamente te permite que te mantengas en el mercado", razonó.



Acotó que "así como Liberty vio que en Panamá había una gran oportunidad no es desconocido que el resto de las compañías globales piensen que Panamá es un gran oportunidad. Cable Onda (comprado por Millicom y dueña de la marca Tigo) es una empresa muy bien administrada y obviamente que alguien tarde o temprano iba a venir".



Spiegel dijo que "no me sorprende que Tigo haya venido, nosotros no sentimos que cambian la dinámica del mercado, competimos con Cable Onda y eso va a seguir ocurriendo con una administración nueva. La dinámica va a cambiar no porque vino Tigo, sino por la industria en la que estamos".



"La competencia ya se intensificó y se va a seguir intensificando, no es secreto que hay una ley que permite que nos compremos entre nosotros, o sea que pasemos de cuatro operadores (CWP, Movistar de España, Digicel de Bermudas y Claro de México) a tres, hay que ver cuál es la dinámica a futuro", resaltó.



Spiegel detalló que CWP tiene más de un 50 por ciento de porción del mercado panameño y "de momento", por su "solidez y rentabilidad" descartó que el gobierno vaya a poner en venta su 49 por ciento de acciones. El 2 por ciento restante pertenece a los trabajadores.



"Va a depender del interés del Estado por vender, ahora mismo es muy temprano para saber", especificó.



Según el ejecutivo, CWP está empeñado, más que en una expansión, en "darle a sus clientes el valor por lo que ellos pagan, buscando algo que sea suficientemente flexible".



"Vamos a pasar el 96 por ciento de cobertura celular LTE en todo el país el año que viene, hoy lo tenemos en 2G y 3G", aseguró.



El pasado 7 de octubre Cable Onda informó de que Millicom International Cellular S.A., cuya marca principal es Tigo, compró por 1.460 millones de dólares el 80 por ciento accionarial de esa empresa, el mayor proveedor de servicios de televisión paga y telecomunicaciones fijas en Panamá.



Cable Onda dijo que el acuerdo comercial incluye a sus empresas Telecarrier y Fronteras Security, que la negociación está sujeta "a las condiciones de cierre y el consenso de los tenedores de bonos de Cable Onda", y que se espera concluirla "a finales de 2018".



Millicom es un proveedor de servicios de cable y móviles dedicados a mercados emergentes en América Latina y África, y en 2017 reportó ingresos de 6.000 millones de dólares, de acuerdo con los datos difundidos por Cable Onda.