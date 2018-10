Año escolar en la comarca Ngäbe no se adelantaría para el 2019

martes 30 de octubre de 2018 - 12:01 a.m.

La cosecha del café podría impedir adelantar el año lectivo en aquella región

EDUCACIÓN

De llegar a adelantar el año escolar en la comarca Ngäbe Buglé o áreas de difícil acceso, no sería para el 2019, sino para el 2020, así lo confirmó la viceministra Académica de Educación, Gina Garcés.

Según la funcionaria, ‘hay una propuesta que se requiere que se inicie para febrero, no obstante todos los que estamos discutiendo será pronosticado y utilizado en el 2020, no en este momento. Hay que verificar, porque hay un grupo que dice que es necesario que iniciemos en febrero, pero otros dicen que no, porque está la zafra de los estudiantes y padres de familia que se trasladan a la cosecha del café a las regiones o limites con Costa Rica'.

Juan De Dios Camaño, dirigente de la Asociación de Educadores Chiricanos (Aechi), dijo que las áreas de la comarca Ngäbe y Bocas del Toro son los sectores más golpeados por accidentes y lamentables pérdidas de docentes por condiciones climáticas, por lo tanto ‘debe haber un calendario diferenciado, es decir en enero ya deben estar dando clases que, para mediados del 15 de septiembre al 15 de noviembre, estén en sus casas descansando o, ya sea en las capacitaciones que da el Meduca, porque el mes de octubre es el que más llueve y parte de septiembre y noviembre'.

Por su parte, Luis López, dirigente del Frente Nacional de Educadores Independientes, señaló que los propios colegas que trabajan en esas áreas son los que han propuesto los calendarios diferenciados. ‘Nosotros consideramos que sería saludable y beneficioso para ellos, porque ya iniciarían cuando el invierno recrudece en nuestro país', dijo.

Las autoridades del Ministerio de Educación se reunieron ayer con los 17 gremios magisteriales, en que la Defensoría del Pueblo participa como mediador. Ayer, uno de los temas principales a tratar fue sobre el programa Panamá Bilingüe, en el que la directora del plan, Eneida López, indicó que se habló sobre nombramiento de 1,650 nuevos docentes permanentes que ocuparán los puestos dentro de las 286 escuelas denominadas bilingües.