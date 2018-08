Escándalo salpica al IFARHU en Chiriquí

miércoles 22 de agosto de 2018 - 1:11 p.m.

"No teníamos que devolver esa plata, porque si de verdad no nos iban a dar nada por tener algún fracaso"

Un supuesto acto de corrupción salpica al Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU), en la provincia de Chiriquí, luego de que estudiantes universitarias se atrevieran a denunciar que funcionarios le estaban pidiendo parte del dinero del cheque que habían ido a cambiar al Banco Nacional.

"Fui a cobrar, me dijeron que esperara porque ellos me iban a llevar al Banco Nacional a cambiar el cheque, luego nos llevaron a tres personas, de ahí cambiamos el cheque y volvimos al IFARHU y por suerte estaban en hora de almuerzo, a lo que decidí no devolver la plata porque no me daban constancia de esa devolución, a lo que consulté con una persona que me dijo que no debía devolver dinero que era mi beca que había cambiado a mi nombre", aseguró Yarelis Lezcano.

"No teníamos que devolver esa plata, porque si de verdad no nos iban a dar nada por tener algún fracaso, no nos hubieran dado el cheque para cambiarlo con nuestro nombre, lo hubieran anulado", manifestó Lezcano.

"Yo vi a un muchacho que entregó $450 a un muchacho de caja y el se quedó con $430, lo mismo que querían que yo hiciera, yo le pregunté porqué lo hacía, y me dijo que esa eran las indicaciones, en el IFARHU no nos lo daban sino en el banco", señaló.

La denunciante indicó que la beca era por medio de un apoyo de la oficina del diputado Juan Serrano, del circuito 4-4, además, de que antes de entregarle ese apoyo para sus estudios, nunca le explicaron que debía devolver dinero.

"Si era que nos iban a pagar menos, lo correcto era que nos hicieran el cheque por la cantidad que era a nuestro nombre", enfatizó Lezcano.

La afectada señaló que la beca eran dos pagos de $440 cada uno, por lo que no entiende que si se supone debía devolver la mitad, le pedían $450.

Por su parte Darling Martínez, otra denunciante enfatizó que al llegar ayer lunes a cobrar, firmó la lista y "al esperar a la encargada de pagos a universitarios, me dijo que un funcionario de IFARHU me acompañaría al Banco a cambiar el cheque, pero tenía que devolver $450 a la institución porque supuestamente había fracasado".

"Yo le dije que porque iban a hacer eso, si me iban a dar menos, a lo que señalé que si era así tenían que hacerme un documento que constara que me iban a quitar ese dinero, a lo que un señor me dijo que eso quedaba así, sin darme nada", continuó narrando.

Martínez manifestó que "al ver esa actitud extraña, le dije que no iba al banco, que esperaría a mi mamá, a lo que me dijo el señor que si no iba con él, no iba a cambiar nada y tenía que esperar otro día. Al llegar mi mamá le dijo, que si quería cobrara eso, sino no me daban nada".

"En el banco el señor nos dio el cheque cuando ya íbamos a firmar, antes no lo quiso dar", denunció.

Según las denunciantes, eran al menos tres funcionarios del IFARHU apostados en la caja que estaban ejerciendo este tipo de acciones de presión no solo a ellas, sino a otros jóvenes que iban a cobrar sus becas.