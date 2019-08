Entre reclamos, Mizrachi pide disculpas a Isabel De Saint Malo

lunes 26 de agosto de 2019 - 8:12 p.m.

Las declaraciones del empresario provocaron ronchas y la controversia en Twitter no se hizo esperar

Tras insultar a la excanciller, Isabel De Saint Malo y causar revuelo en Twitter, el empresario, Mayer Mizrachi pidió disculpas por medio de esta red.

Mizrachi, declaró en un video que se había equivocado y que fue una inmadurez de su parte insultar a De Saint Malo.

"Pido disculpas a la señora Isabel De Saint Malo y al resto de la comunidad panameña, a quién ofendí por medio de un tuit en el que me refería a la señora vicepresidenta, con un adjetivo sumamente denigrante", fueron las primera palabras del controversial tuitero, las cuales en cosa de segundo tomaron otro rumbo.

"Yo soy capaz de dejar mi orgullo a un lado y aceptar que me equivoco, pero tú Isabel no eres capaz de hacer eso, tú solicitaste una alerta roja a la Interpol, Pa' que yo me quedara preso por seis meses, tú no eres capaz de pedirme disculpas por no defender mis derechos en el exterior... lamento que mis palabras te hayan ofendido pero tus acciones violan los derechos humanos de los panameños, el daño que le hecho al país es más grande que las palabras que te pueda decir con o sin mérito, nuevamente disculpa", concluyó.

Todo inicio el pasado sábado 24 de agosto, cuando Mizrachi, colocó en su cuenta de Twitter la frase: " Irónico que la mujer que me metió preso no puso salvar a su propio hermano de quedar preso, Karma is bitch, ando so are you (Karma es una perra, y tú también)@isabelSTMalo", haciendo referencia a la detención de Raúl De Saint Malo, hermano de la excanciller.

Cuestión que causó ronchas a diversas figuras públicas del país quiénes señalaron que nada justifica los insultos de Mizrachi a la exvicepresidenta.