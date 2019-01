‘No entré en la política para enriquecerme'

Julio Mendoza, el candidato más joven del PRD, se enfrentará por la curul con el diputado, José Luis ‘Popi' Varela

Julio Mendoza, el candidato más joven que tiene el Partido Revolucionario Democrático (PRD), con 28 años de edad, piensa ‘batirse en duelo' con el hermano del presidente, José Luis ‘Popi' Varela, quien lleva más de 25 años de reelegirse como diputado en el circuito 6-2, Parita, Pesé y Los Pozos, en la provincia de Herrera.

‘Es la primera vez que concurso en esto de política. Es bastante emocionante, creo que he entrado en un momento coyuntural de la política. La política panameña carece de personas con valores y creo que esos espacios los vamos a llenar los jóvenes', manifestó.

Mendoza expresó que no se siente intimidado por el diputado ‘Popi' Varela y agregó que no ve la política como una forma de enriquecerse, ni con ojos de avaricia, ‘yo soy sufientemente rico con lo que tengo, realmente quiero dejar una huella en mi circuito, quiero que por esa curul pase un nombre y ese nombre se recuerde por su honestidad'.

¿Por qué para diputado y no para alcalde o representante?

Esta pregunta me la hicieron hace 3 años cuando decidí entrar en la política. Siento que tengo vocación, tengo el deseo de llegar a la Asamblea y tratar de dignificar esos espacios que hoy día ostentan que, en su gran mayoría, no están cumpliendo con sus funciones. Yo quiero llegar a la Asamblea Nacional para hacer cumplir verdaderamente las funciones.

De ganar una curul en su circuito, ¿qué tipo de leyes hará usted en beneficio de su gente?

Apenas que piso la Asamblea quiero hacer una reforma agraria que realmente beneficie a nuestros productores, por qué, porque en mi circuito el 80% del electorado depende directamente del agro, entonces sería algo bobo de mi parte no impulsar un cambio en este sector que beneficiaría a mi sector. Voy a enfocarme en tres puntos primordiales, reactivaré la empresa Campos de Pesé, y lo digo muy claro, porque este es un paliativo a corto plazo, porque generará más de dos mil 500 plazas de empleo, no veo porqué cerrar una empresa que tantos beneficios traería, es más, incentivaría a las compañías que llegarán a nuestro circuito a implementar empleos y de alguna manera beneficiar a la población.

¿Que piensa de las prerrogativas que tienen los diputados?

Estoy de acuerdo con ciertas perrogativas, pero con otras claro que no. Estoy en desacuerdo con el mal funcionamiento o con la falta de interés de la mayoría de los diputados de cumplir con los 17 funcionamientos que le permite la Constitución. Dentro de estas hay un gran abanico de oportunidades que tiene un parlamentario de beneficiar a sus electores.

¿Cómo usted hace para llegarle a la gente de su sector?

Hay una gran diferencia, yo vivo en mi circuito, yo nací en mi circuito, me crié en el circuito. Por razones de estudio, yo salí de mi circuito por 6 años, que fue cuando culminé mis estudios en la Universidad Tecnológica de Panamá, pero es un gran punto a mi favor ser de allá, ser autóctono, el conocer su gente y sus problemas, me hace tener un paso adelante de cualquier competidor que no resida en el circuito. Es muy distinto tener una finca porque yo tengo mi casa, eso es lo que me hace distinto a mi contrincante que hoy tiene el cargo de diputado desde hace 25 años. Imagínate cuando yo tenía 3 años de edad él ya era diputado, o sea, lo conozco muy bien, conozco sus acciones, lo que hace, lo que no hace y deja de hacer.

¿Cómo califica la gestión del presidente Varela? Buena, mala, deficiente.

Deficiente.

¿Está de acuerdo con una constituyente originaria, una constituyente paralela o reformas a la Constitución?

Reformas a la Constitución.

¿Cómo califica la gestión del señor ‘Popi' Varela en su circuito? Buena, mala, horrible.

Horrible y desalentadora, por ser hermano del presidente.

¿Y el matrimonio de personas del mismo sexo es necesario en el país u oportunista de algunos grupos?

Oportunista.

A pocos meses de la elección hay candidatos que hablan sobre el peligro de un fraude electoral. ¿Cabe la posibilidad? Sí, no, tal vez.

Definitivamente que sí.

De no salir como diputado y el gobierno venidero le ofrece un cargo, ¿aceptaría? Si, no, tal vez.

Tal vez.