‘Me enfocaré en la educación y en los problemas de Arraiján'

sábado 22 de junio de 2019 - 12:13 a.m.

Yesenia Rodríguez, se define a si misma como ‘una mujer luchadora'. ‘La Niña', como también es conocida la nueva diputada electa por el circuito 8-1, en el distrito de Arraiján, dice que viene a trabajar.

¿Luchadora por qué?

Por que desde niña me tocó la tarea de asumir la responsabilidad del hogar, porque perdí a mis padres [mamá, papá y abuelo], a los 11 años y tuve llevar a delante a mi familia porque todos éramos menores de edad.

¿Cómo lo hizo?

Estando con mis padres una vez mi papá me llevó a un terreno que él tenía y me dio un machete para que cortara un monte muy alto y le daba y no se cortaba, entonces mi padre me dijo: ‘esa es la vida que te espera si no estudias'.

¿Y después?

A mis 16 años ya yo estaba trabajando en casa de familia, no solo limpiando sino pintando y pegando gypsum en casas, porque pagaban más. Con el tiempo, la misma señora de mi primer trabajo me ayudó con la matrícula para entrar a la universidad. En ese momento, a los 19 años, entré al Instituto para la Formación de los Recursos Humanos (Ifarhu).

¿Cómo hizo?

En el Ifarhu fui escalando posiciones, fui supervisora de primaria, de secundaria y de universidad, pero diez años después me dieron la oportunidad de ser la directora general, aquí una de las cosas que me ayudó mucho fue que yo conocía la institución de abajo hacia arriba.

¿Se graduó?

Soy educadora de geografía e historia, desde hace más de 20 años, ahora estoy de licencia, pero he llegado hasta donde estoy luchando, el presidente me dio la oportunidad de ser directora general de la institución por mi preparación.

Qué cambió en el Ifarhu?

Una de las cosas que cambié fue el pago oportuno, porque cuando llegué se pagaba la beca universal en diciembre, y otra cosa es la beca para los jóvenes sobrevivientes, que son aquellos que pierden a uno de sus padres.

¿En Arraiján qué va a procurar cambiar?

En Arraiján tenemos muy pocas escuelas de educación media y esa es una tarea de esta administración, tenemos que buscar la forma, ahora se está construyendo una escuela de educación media en el corregimiento de Nuevo Emperador, pero faltan más, pero se que poco a poco lo vamos a lograr.

¿Metas?

Siempre he soñado con un Arraiján, próspero y de crecimiento, una de las cosas que queremos mejorar es la falta de agua, más escuelas, la salud porque solo tenemos la policlínica de Arraiján cabecera, y la seguridad con cámaras de videovigilancia y el transporte deficiente.

¿Edil y diputada?

Ya el suplente del cargo de representante está habilitado a partir de 2 de julio, me quedo como diputada, porque pienso mejorar la calidad de la educación en Cerro Silvestre y en todo el distrito, porque los estudiantes tienen que viajar a Arraiján cabecera para ir a la escuela de educación media.

¿Qué piensa de las planillas en la Asamblea Nacional?

Debe haber un equipo que acompañe al diputado, por ejemplo un asesor, un abogado o un contable, dependiendo de los proyectos que uno quiera presentar. El tema con las planillas que creo que están eliminadas, tiene que ver con que la gente cobraba y no iba a trabajar, con lo que no estoy de acuerdo, la gente tiene que ir a trabajar.

¿Qué quiere hacer?

Quiero trabajar con la gente y para la gente, pero sobre todo, quiero hacer un trabajo en educación, salud y seguridad. Soy una mujer luchadora porque me ha tocado luchar desde muy joven y sé que a través del esfuerzo, del trabajo y de la honestidad, quiero que todo el distrito de Arraiján avance, para ello quiero aportar mis conocimientos y mi experiencia en esos temas.

¿Experiencia?

Además de lo ya contado, en una ocasión trabajé como directora administrativa en la Cancillería, ahí estaba encargada de las infraestructuras, ahí en ese cargo tenía la experiencia porque desde muy joven conocía de pinturas y de gypsum porque lo había hecho y fácilmente podía corregir una estructura mal pintada o gypsum mal lijado.

¿No teme que se le pegue el virus de la Asamblea?

Pienso que no porque tengo bases sólidas, vengo trabajando desde hace muchos años y quiero un mejor país.

¿Qué pasó en su casa?

Llegando a casa el 6 de julio de 1989, estaba en el Instituto Nacional, mi mamá tenía 27 años y mi papá 33, escuché unos ‘voladores', pensé, pero cuando me acerqué a casa ve mucha gente en la casa, yo quería entrar, pero no me dejaban, sin embargo, yo era muy rebelde y me metí de todas maneras, mi abuelo venía saliendo, entré al cuarto y vi a mi papá que tenía a mi mamá agarrada por la mano, ya estaban fallecidos; mandé a mis hermanitos donde una vecina y de pronto se oyó otro disparo, era mi abuelo que se disparó debajo de un árbol.

