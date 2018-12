Empresarios piden al Supremo de Panamá garantizar seguridad jurídica a minera

Se trata del proyecto Cobre Panamá, propiedad de la canadiense First Quantum, "la mayor inversión extranjera en la historia del país con 6.300 millones de dólares", recordó este domingo la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (CCIAP).



La Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó en septiembre pasado en un fallo que es inconstitucional el "Contrato Ley 9 de 26 de febrero de 1997", que avaló la concesión minera, que ha sido vendida varias veces a través de los años y que ahora pertenece a la empresa Minera Panamá, la filial de First Quantum.



Ese fallo respondió a un recurso presentado hace casi una década por el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), una reputada asociación ecologista panameña que ha dicho que el mismo anula la concesión a First Quantum.



Pero la firma canadiense señaló que cree que la decisión judicial "no afecta" su proyecto, aunque en octubre pasado presentó una batería de recursos legales, entre ellos un recurso de aclaración del fallo.



La CCIAP resaltó este domingo la magnitud del proyecto minero con cifras, como que "aportará 4 % al Producto Interno Bruto (PIB) con aproximadamente, 2.000 millones en exportaciones a partir de su fase operacional", que está prevista inicie en los primeros meses de 2019.



Indicó además que el proyecto "muestra un avance de 83 %, generando 13.000 personas empleadas; 30 millones de dólares en salarios; una inversión de más de 1.100 millones de dólares en compras a 1.400 proveedores locales; y 120 millones de dólares anuales en cuotas obrero-patronal a la Caja de Seguro Social".



Minera Panamá "ha construido un puerto internacional, una planta de energía de 300MW, una planta procesadora de mineral y la propia mina", añadió la CCIAP, que agrupa a más de 1.800 empresas de 15 sectores económicos de Panamá.



"Todo este impacto positivo en la economía nacional se presenta incierto ante la espera de una aclaración de la Corte Suprema de Justicia sobre el fallo con relación al Contrato Ley de Petaquilla, pese a que Minera Panamá es una empresa distinta", alertó.



La CCIAP "espera que, en aras de garantizar la seguridad jurídica que consagran las leyes del país, la Corte Suprema de Justicia atienda la aclaración solicitada".



"Es sabido que de la seguridad jurídica que impere en el país depende nuestra capacidad para competir por inversiones generadoras de empleo, razón por la cual debemos fortalecerla y consolidarla, en vez de someterla a riesgos peligrosos. El caso de Minera Panamá y su proyecto Cobre Panamá es un ejemplo oportuno de ambos aspectos", argumentó.