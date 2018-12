Empresarios perciben sesgada investigación por Odebrecht

lunes 17 de diciembre de 2018 - 12:13 a.m.

Sousa dice que los panameñistas no están en el mapa de los fiscales

ENTREVISTA

Severo Sousa, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, resume el 2018 como un año muy difícil y piensa que el 2019 continuará así los primeros meses. A los empresarios les preocupa el tema de la justicia en Panamá, la forma de hacer las reformas constitucionales. Entre las investigaciones más álgidas, mencionó la de Odebrecht, que perciben una falta de acción de la fiscalía con respecto a los miembros del panameñista.

¿Encuentra usted un perfil político capaz de poner orden en el país?

Yo creo que como persona no. Hay que ver como equipo. Entonces en esta forma, creo que el del PRD es el que está más organizado, ellos tienen 50 equipos trabajando en diferentes sectores, eso no lo tienen los otros partidos.

¿Cómo evalúa la investigación del caso Odebrecht? ¿es pulcra o sesgada?

Yo creo que los empresarios la ven sesgada porque no hay una buena explicación de por qué figuras del partido político del gobierno actual no están en el mapa siendo que participaron y admitieron haber recibido dinero. Entonces la gente siente que a todos los panameñistas los sacaron y metieron al resto.

¿Qué proponen ustedes para mejorar la imagen financiera del país en el extranjero?

Hay quienes piden una Autoridad de Servicios Internacionales. Eso sería ideal, que se dedique a ese aspecto porque según el gobierno estos asuntos los atiende la Cancillería, o el Ministerio de Comercio, o el de Economía, o nadie, pero no tienen un departamento dedicado a esto solamente. No hay una estructura que este diseñada para esto y creo que es necesaria. Debe incluirse también la Zona Libre de Colón en este tema.

¿Cómo podemos retomar la banca ágil que teníamos antes de estas regulaciones?

Yo creo que a través de esta Autoridad, pero dinámica, con gente que sepa del tema y con un presidente que tenga la correa bien puesta. Debe tener un equipo a su lado.

¿Hay ambiente de invertir en la empresa privada en este momento?

No.

¿Cuando lo ve?

A finales del 2019 porque la gente está muy preocupada con la desaceleración comercial, la situación política, las persecuciones que percibe la gente. Este es un país muy chiquito, todos nos conocemos, la gente se aguanta mejor ante la incertidumbre y las persecuciones que hay.

¿En cuanto a la inversión extranjera es el mismo clima?

No, eso sigue funcionando, siguen llegando.

Pero ha bajado por la falta de competitividad del país…

Es verdad. Tenemos ademas un tema importante con el asunto logístico. La huelga de aduana lo que demostró es que nuestro famoso sector logístico que no nos cansamos de vender afuera, no tiene base y cualquiera lo tumba en un instante. Es sencillo, cuántas veces se ha detenido el hub logístico este año por protestas de los puertos, de aduanas, de Autoridad Panameña de Sanidad Alimentaria, en la frontera de Paso Canoa, etc. Aduana la gente se enteró por el impacto que provocó en la producción de donas que se afectaron por la falta de ingredientes.

¿Cuál es el remedio para Zona Libre?

Necesita a gritos una remodelación, mucha promoción, reconstruirla. Ahora tiene que competir con todo mundo. Incluso la gente quiere ir a Panamá Pacífico que a Zona Libre que se ve mal. La infraestructura hay que reconstruirla, meterle interés al tema. Hay que promocionarla afuera, hay gente que no conoce de qué se trata y con todos estos temas de los organismos internacionales que la han puesto como un lavadero de plata, la gente tiene miedo a hacer negocios aquí. Hace mucho tiempo que por Zona Libre no pasa plata en efectivo, y aún así sigue teniendo esa fama. Eso el gobierno no lo ha explicado afuera y crea aprehensión en el comprador. También hay que bancarizar la Zona Libre. La banca decidió que no daría crédito a Zona Libre. Empezó con el gobierno de Ricardo Martinelli cuando los bancos pusieron la alerta producto de las regulaciones internacionales. No se va a desarrollar una Zona Libre sin banco. Le hicimos la propuesta al Banco Nacional de que hiciera algunas líneas de crédito, pero no les dio la gana. No digo que no tengan que hacer plata, pero no concibo que sean banco privado.

¿Puede revivir la Zona Libre?

Yo creo que sí, lo que no estoy seguro es que no creo que sea por parte de panameños. Veo a Zona Libre como un centro de distribución de compañías internacionales manejado por extranjeros. Eso lo lamentamos porque no veremos a los panameños en ese trabajo. Puede ser que algunos se vuelvan inversionistas y pueden reinventarse.

¿Cuál es la mejor forma para hacer las reformas constitucionales según el Conep?

Nosotros hemos analizado a través de talleres en los que han participado los miembros del Conep, es que en este momento por la falta de confianza que hay en la clase política y a pesar de que la misma está depositada en la Asamblea Nacional, nos parece más práctico hacer cambios puntuales y que se aprueben a través de dos Asambleas. Nosotros como sector privado, y ojalá se unan más organizaciones, aportaríamos los cambios. Hasta ahora, cuando se han efectuado los cambios solo se hicieron entre dos Presidentes y dos partidos políticos sin que participara la sociedad civil.

¿Habría tiempo de someterla en esta Asamblea?

Queda todo un periodo, si es factible.

Pero nadie conoce su propuesta….

Vamos a empezar las consultas esta semana y la divulgación. Tendremos una primera reunión con la Comisión de Justicia de la Concertación Nacional y la idea es hacer todo público para que el próximo periodo legislativo a partir de enero se puede discutir con el consentimiento de todos los sectores.

¿Esta propuesta incluye la de la Cámara de Comercio?

Está incluida la de ellos que en un inicio eran reformas puntuales al tema de justicia pero se trajo a la discusión del Conep y se hizo una gran discusión y se logró una conclusión donde se suman estas propuestas. Siguen siendo reformas puntuales, pero abarcan no solo el judicial, sino el Ejecutivo y el Legislativo.

¿Cómo evalúa el año 2018?

Ha sido un año muy complicado para el país en todos los sectores. Independientemente de credo, religión, partido político, todos hemos estado afectados con la situación. Es un tema que viene de arrastre, no ha sido de pronto, tiene como dos años que hemos venido comentando la desaceleración comercial que ha vivido el país y que ha afectado diferentes sectores. Se ve reflejado en el sector comercial al por mayor y por menor, pocas ventas en los almacenes y mucha gente esperanzada de que a finales de año que van a circular aproximadamente $300 millones producto de bonos y salarios, sirva para inyectar un aire a la economía. Se está viendo que hay un crecimiento en el desempleo, y estamos viviendo el año electoral que tradicionalmente no es el mejor para el país.

¿Los empresarios creen que el cambio de gobierno mejorará la situación del país?

No, simplemente porque los empresarios sabemos que el cambio de gobierno no genera los cambios sino cómo actúa el que gane, sea quien sea. Además de eso, el próximo año, la última mitad le corresponde al partido entrante y todo mundo sabe que en ese tiempo están calentando la silla, en la curva de aprendizaje y los correctivos que puedan tener no se verán de inmediato. De tal forma que considero que el 2019 seguirá siendo un año complicado, ta vez un poco menos porque se van a aclarar las expectativas de la gente en cuanto al tema político.



¿Qué se ha negociado en el Tratado de Libre Comercio con China?

Hasta ahora hay avances en temas puntuales. Por ejemplo, los chinos no manejaban desde un principio el tema del cuarto adjunto, donde permanecen los empresarios para enterarse de lo que pasa. Esto a falta de un sector privado en China, hasta ese punto se tuvo que negociar y creo que el gobierno panameño lo supo hacer. Se han avanzado en temas de origen, intercambio de bienes. Hay temas cruciales que se refieren por ejemplo al capítulo de inversiones, en esto hay que tener cuidado porque radica en la amenaza que tanto se escucha de que puedan venir los chinos y nos ‘invadan’ porque la realidad es que en China se hace de todo y hay inversionistas muy grandes que no tienen reparo en salir e invertir grandes sumas de dinero. En ese sentido el TLC es muy importante para establecer cómo se pueden dar las inversiones.

¿Qué es lo que Panamá ha reservado como no negociable dentro del TLC con China?

En este momento hay temas como bienes, algunos no se pueden importar, sobre todo con los que tienen que ver con alimentación. Panamá no ha aceptado que se importen, a su vez, los chinos pondrán otras restricciones. En este momento se habla de los servicios marítimos y la propuesta panameña es que se excluyan estos servicios del TLC, las cosas pueden cambiar porque no han sido cerradas.

¿Cuál ha sido la reacción de China sobre la exclusión de los servicios marítimos?

De buenas a primeras, hasta donde uno se entera, entiendo que ha habido receptividad y esta en la mesa de discusión. Debemos tener cuidado porque no podemos pretender negociar con un gigante como éste, la segunda potencia comercial del mundo, y decir no te doy nada y tu me das todo. Ahí es donde puede haber un desbalance.

¿Cuántos contenedores de piña somos capaces de producir para satisfacer el mercado de China?

Debemos recordar que hemos firmado 19 o 20 acuerdos de esta naturaleza con varios países pero nosotros no tenemos la capacidad de suplir los pre existentes. También hay que considerar que Panamá es un país de servicios y no productor de bienes. No obstante, los mercados que se abren también le dan opción al productor de escoger cuál es su mejor oportunidad.

El balance de los TLC que ha firmado Panamá parece negativo en nuestras exportaciones. ¿En qué se beneficia el país con el TLC con China?

Es un defecto de Panamá, no ha sido falla de los TLC o de las negociaciones sino que no hemos podido implementar las herramientas para sacar adelante las exportaciones. Creo que todo lo que venga enmarcado de forma legal y que ponga las reglas claras del juego es beneficioso. En la medida de que esto no ocurra estamos expuestos a que los políticos de turno negocien puntualmente lo que les conviene con la otra nación.

¿Cree que los convenios que firmó Panamá son complementarios al TLC?

Son acuerdos de intención. La conveniencia es que facilitan su implementación de una forma más rápida de lo que se puede hacer con un TLC que tiene muchos procesos. Los acuerdos permiten llegar a un objetivo de forma rápida. Lo único que yo veo criticable con este tema es que nos enteremos después que se firman.

Son muy generales..

Es verdad, pero para mí, es más beneficioso que perjudicial porque no compromete a Panamá en cierto detalle a un gobierno que esta de salida y da un marco de cosas para hacer después. Tiene que ver mucho la parte política que es importante para este gobierno y el de China que hay una buena intención en las relaciones y se traducen a través de acuerdos y visitas.

¿Cree que se ha dado con rapidez la relación entre ambos gobiernos?

Si, hay una preocupación en eso también en el sentido de que el TLC se firme antes de que termine este gobierno porque estos tratados deben ser negociados con cautela. Al final tiene que primar el interés de la gente. Yo recuerdo, cuando fui viceministro de Comercio Exterior que estaba encargado de las negociaciones nosotros dejamos en la postrimería del gobierno de Martín Torrijos, dejamos inconcluso con el Tratado con Canadá y con el Sistema de Integración al Sistema Centroamericano de la Unión Europea, porque en ese momento no era conveniente firmar el tema agropecuario. Luego la siguiente administración lo firmó.