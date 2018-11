Empresarios acusan "deterioro institucional" en Panamá y piden soluciones

En una declaración pública, la directiva de la CCIAP afirmó este domingo que la crisis queda en evidencia con las renovadas denuncias periodísticas sobre supuestos desmanes del Parlamento unicameral en el manejo de los fondos públicos, y sobre la presunta venta de fallos por parte de los magistrados del Supremo.



"El deterioro institucional que registra el país se resiste a cualquier pronóstico optimista, al menos en lo inmediato. Esta crisis hace rato tocó fondo y no nos permite continuar buscando excusas, remedios a medias, ni promesas fáciles de solución", señaló la CCIAP, que agrupa a 1.800 empresas de 15 sectores económicos.



Agregó que a pesar de la situación no se observa "que se tomen verdaderas medidas de solución", como su propuesta de una reforma constitucional que sea aprobada por dos legislaturas de la Asamblea Nacional (AN), de 71 escaños.



"Luego de presentar nuestra propuesta de Reformas Constitucionales, hemos llevado adelante conversaciones con el Órgano Legislativo de cara hacer el llamado a esta discusión. Es de nuestra consideración que se hace inminente la necesidad de proceder con este debate y aprobación, respetando el objetivo de rescatar la administración de justicia como centro de la vida en democracia", indicó la Cámara.



La prensa local ha publicado a lo largo de la semana reportes sobre la presunta venta de una decisión judicial en el 2013 que involucraría al magistrado Oydén Ortega, el ponente de un fallo que plantea que la causa por escuchas ilegales contra el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) salga del Supremo y derive en un tribunal ordinario.



La denuncia de supuesta venta de fallos no es nueva en Panamá y la han hecho incluso jueces del máximo tribunal, como es el caso de Harry Díaz, el fiscal acusador en el caso de Martinelli, que así lo dijo en octubre de 2015 en una entrevista con la prensa local.



Supuestas irregularidades en la entrega de millones de dólares del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) a federaciones y asociaciones deportivas, varias controladas por diputados, así como la recontratación en el Parlamento de personal cuya funciones nunca han estado claras, son otras de las denuncias periodísticas citadas por la CCIAP.



El gremio empresarial insistió en que la democracia panameña "requiere de instituciones transparentes e independientes para su debido funcionamiento, a la vez que debe darse un auténtico Estado de Derecho, en cuyo marco impere la ley, y ésta sea aplicada a todos, sin diferencia".



"La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá enfatiza la necesidad de recuperar la institucionalidad del país, ya que la falta de credibilidad generalizada nos hace ver como un Estado fallido, donde no existe un clima de seriedad alguna y esto tiene efectos negativos no solo en nuestra sociedad, sino en un decrecimiento de las inversiones y de fuentes de empleo", añadió la misiva empresarial.E