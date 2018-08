‘El empoderamiento de la mujer es creer en nosotras mismas'

domingo 5 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

Petita Ayarza dijo que es la primera mujer que corre para diputada en la comarca Guna Yala

VOTACIONES

Empujó suavemente la puerta del auditorio donde se realizaba la conferencia y recluyéndose en una esquina, respetuosamente, esperó que la disertación terminara.

Quizás era la más tímida de las féminas políticas que se encontraba en aquel sitio, pero tal vez la más orgullosa de sus raíces. Esta mujer, vestida con su atuendo tradicional, con una leve sonrisa advirtió desde el primer instante que era la primera mujer candidata a diputada en la comarca Guna Yala por el PRD.

La viuda Petita Ayarza, de 53 años, quien se enfrentará en las primarias del 16 de septiembre a dos de sus copartidarios hombres, manifestó que busca ganar la curul para luchar por el bienestar de sus comunidades. Advierte que, pese a que hoy por hoy, su coterráneo Aibán Velarde es el diputado del circuito 10-1 aún hay mucho por hacer en la comarca.

‘Estoy compitiendo en esto por que siento, en verdad, que las mujeres tenemos todas las posibilidades. Yo soy madre y abuela y he visto muchas dificultades. Me apoyaré en las leyes para poder respaldar a mi gente', enfatizó con seguridad.

¿Qué dijo su familia cuando anunció que correría a diputada?

Ellos me preguntaron del porqué había decidido esto, yo les respondí que no era por el poder, sino porque veo muchos problemas en mi comarca, esto hace que me sienta motivada de ayudar y ver cómo puedo hacer para mejorar las vidas de ellos.

¿La comarca es muy machista como se piensa?

No tanto. Nosotros somos matriarcado y esto hace que nosotras formemos a nuestros hijos desde el hogar, la mujer es que enseña al niño en los hogares en cuanto a la igualdad. Estando en la Asamblea puedo apoyar a los representantes de corregimiento y líderes de cada comunidad para poder que ellos tengan comisiones de trabajo que traten este tema.

Petita aseguró que otra de sus motivaciones a participar en política fueron sus nueve nietos porque uno no quiere que les pase lo que uno ve en otras familias.

¿Qué la hace ir a una Asamblea tan conflictiva?

Con toda las luchas que hay en la Asamblea, yo sí creo que seré un cambio, una de las partes positivas para que en Panamá haya un cambio en cuanto al sistema de poder. No soy quizás la que le va arreglar la tubería, pero un complemento más de apoyo para que la comarca pueda entender que también somos importantes.

¿Cuál es el verdadero político?

Yo siento que un político es para que pueda apoyar, llegar a las dificultades que tenga su elector y poder abrirle un camino, no meterse y quedarse en un solo lugar, sino abrir un sendero para el que viene detrás.

¿Entonces cree en el relevo?

Yo creo en el relevo generacional, nosotros no somos eternos. Dios es que hace que nosotros estemos aquí, con un propósito. El empoderamiento de la mujer es creer en nosotras mismas, saber lo que uno quiere, entregarse a su pueblo y amar nuestros orígenes, esa soy yo.

La perredista manifestó que tiene más de 20 años de recorrido político, entre los que se destaca su participación como CDN de su partido. Aseguró que quien la motivó a entrar en la política fue su difunto esposo. ‘El relevo que viene debe saber que nosotros estamos luchando por ellos', finalizó.

==381==========

GENERALES

‘Tengo 20 años de recorrido político', dijo la perredista. Además aseguró que es empresaria.

53

años de edad tiene y dice que tiene 9 hijos y es viuda hace algún tiempo. Su esposo la impulsó en la política.