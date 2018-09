"El empleo para los jóvenes será una prioridad de mi gobierno", Rómulo Roux

martes 4 de septiembre de 2018 - 6:43 p.m.

"Mi gobierno va acabar con ese problema y tendrá como una de sus prioridades el empleo en los jóvenes", indicó el dirigente

El candidato presidencial Rómulo Roux afirmó que el desempleo golpea fuerte en todo Panamá especialmente en los jóvenes.

"Panamá sufre con el desempleo, especialmente los más jóvenes. Él 22% de las mujeres jóvenes no tiene empleo, eso significa personas sin oportunidades de desarrollo y progreso", señaló Roux.

"Mi gobierno va acabar con ese problema y tendrá como una de sus prioridades el empleo en los jóvenes", indicó el dirigente opositor.

"El gobierno actual ha dejado de lado las políticas de empleo, la falta de acciones y de planificación ha perjudicado a los panameños que no encuentran trabajo. Sin trabajo no hay dinero en las calles y se genera un círculo vicioso que daña toda la economía", argumentó el ex ministro del Canal.

Explicó que en la actualidad un pelao que busca empleo le piden 3 años de experiencia y es imposible que la tengan.

"Hay que trabajar duro para que la juventud tenga oportunidades. Tenemos talentos por todos lados que son desperdiciados por la falta de visión política del gobierno", concluyó Roux.