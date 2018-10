Embajador de la OMI es distinguido al grado de "Doctor Honoris Causa”

martes 16 de octubre de 2018 - 5:55 p.m.

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) en el marco del II Congreso Científico, distinguió con el grado de "Doctor Honoris Causa” al embajador de la Organización Marítima Internacional (OMI), el capitán, Charles Piersall.

Piersall es egresado de SUNY Maritime College. cuenta con maestrías en ingeniería mecánica y economía cuantitativa; además mantiene con más de 60 años de servicio en la US Navy y actualmente es CEO de la empresa AMADIS, INC y presidente del comité asesor de la American National Standards Institute (ANSI U.S.).

La entrega de la distinción fue hecha por el rector de la UMIP, Aládar Rodríguez Díaz, quien le colocó la medalla de honor al capitán, escoltado por el pasante de Jamaica, Weaver Miller.