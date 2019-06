La OEA elige a candidatos de Panamá, Jamaica, Guatemala y Perú para la CIDH

viernes 28 de junio de 2019 - 9:32 p.m.

El quinto aspirante era el colombiano Everth Bustamante García, que obtuvo 21 votos.

La 49 Asamblea General de la OEA reunida en Medellín eligió este viernes a los candidatos de Panamá, Jamaica, Guatemala y Perú como nuevos miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Los elegidos son la presidenta de la CIDH, la panameña Esmeralda Arosemena de Troitiño, y la jamaicana Margarette May Macaulay, que obtuvieron 26 y 25 votos respectivamente para renovar sus mandatos, así como el guatemalteco Edgar Stuardo Ralón Orellana, con 23, y la peruana Julissa Mantilla Falcón, con 22.



La CIDH, creada hace 60 años y con sede en Washington, es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se encarga de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano.



En lo referente a la elección de hoy, un panel de cinco expertos presentó a comienzos de este mes en Washington un informe en el que expresaba su preocupación por la poca cantidad de candidatos propuestos para cubrir las cuatro vacantes y por la cualificación de algunos de ellos.



Según dicho informe, solo las tres mujeres aspirantes reunían las condiciones necesarias para ocupar dichos cargos, al tiempo que expresaba sus reservas sobre Bustamante y Ralón porque "no han logrado demostrar que reúnen las calidades de reconocida versación en derechos humanos e independencia requeridas para ser comisionados".



De Bustamante, el panel consideró "que la trayectoria y trabajo actual del candidato dejan dudas sobre su independencia e imparcialidad política a los ojos de un observador razonable".



"El gran derrotado es el Gobierno de Colombia que presentó un candidato que no cumplía con los requisitos mínimos de percepción en derechos humanos y en trayectoria, como fue documentado por el panel de expertos hace unas semanas", dijo a Efe la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Viviana Krsticevic.



La experta consideró el resultado de la votación de hoy como algo "realmente inédito para un país anfitrión de una Asamblea General, que lleva siempre las de ganar porque está jugando en su propia cancha".



"La elección también representa un respaldo a lo que ha sido la trayectoria y el desempeño de Macaulay y Arosemena de Troitiño, las candidatas jamaicana y panameña, que fueron reelegidas por otro periodo de cuatro años en la CIDH", agregó Krsticevic.