Elección de constituyentes no está reglamentada

lunes 14 de mayo de 2018 - 12:13 a.m.

El catedrático Rolando Murgas habla sobre el proceso de la Asamblea Paralela

ENTREVISTA

En el llamado a reformar la Constitución hay temas intocables, como los sociales y el título del Canal de Panamá, por ejemplo. A criterio del también exmagistrado del Tribunal Electoral, es importante que se reglamente la escogencia de las personas que redactarán esta nueva Constitución, en el caso de que la solicitud del Ejecutivo sea aprobada por la Asamblea Nacional. Rolando Murgas Torraza nos habla sobre este proceso.

¿Cómo sería la escogencia de las personas que van a redactar la Constitución?

Ahí es muy importante que el Ejecutivo debería, para basar en la construcción del consenso, adelantar algunas ideas. Hasta ahora lo único que hemos escuchado es que regirá para el siguiente periodo, el 2024. Lo que la paralela no puede hacer es alterar los periodos. Pero si vamos a fortalecer el régimen del ciudadano frente al poder eso es perfectamente factible que entre a regir de una vez.

¿Pero cómo se eligen a estas personas?

La Constitución habla que son 60 personas. No dice los requisitos. Hay una norma que dice que el Tribunal Electoral reglamentará el sistema electoral, que es un poco vaga. Puede ser por ejemplo si se hace un voto plancha, etc, eso lo decide el Tribunal.

¿Y sobre el dinero de las campañas?

Eso tendría que ponerse. Hay otro tema, ¿un diputado puede aspirar a constituyente sin renunciar previamente a su cargo en la Asamblea? Yo creo que entre las reglas que hay que poner eso. La Constitución no dice nada con respecto a eso. Hubo un fallo de la Corte que permitió ser diputado y tener otro cargo de representación. Teóricamente si se sigue esa línea podría ser constituyente y diputado, yo creo que eso es absurdo. Si hay una constituyente paralela debe haber inhabilitaciones en las reglamentaciones que se hagan. Eso lo va a decidir el Tribunal Electoral, que tendrá un poder enorme.

¿Cuál es la propuesta de esos constituyentes? Es un poder muy amplio para que caiga en un clientelismo...

Desde luego que hay un riesgo de que el clientelismo permee la constituyente. La Constitución dice que se escogen los representantes por provincia y por comarca en proporción a la población. Eso de que pueda haber un circuito nacional no opera aquí.

¿Puede haber candidaturas independientes?

Puede haber por partido y por independiente.

¿Está reglamentado?

Eso lo dice el artículo 314 de la Constitución y es lo que el TE tendría que reglamentar, cuántas firmas requiere el independiente, a quién postulan los partidos, si tienen que hacer primarias o no.

¿Este es el momento de hacer eso?

Hay poco tiempo. La esencia de esto esta en que no puede haber una reforma constitucional si no hay un mínimo de consenso entre los políticos y la sociedad principalmente. Yo siento que hay muchos panameños que ni les va ni les viene si hay una constituyente.

¿Esto no es tratar de cumplir con una promesa tardía?

Los tiempos realmente se le fueron acabando en el gobierno. Hay un tiempo para hacer las cosas, si no se hacen en ese momento es más difícil o imposible hacerlas después. Como dicen en el fútbol, se te acabó la cancha. Eso pudiera estar pasando. Un detalle importante es que no puede vincularse el reparto del poder en la Asamblea quién la va a presidir quiénes van a estar en las Comisiones. Es decir, la alianza para el manejo de la Asamblea en el último año no debe contaminar el tema de la Constituyente.

¿La Asamblea paralela puede ser un reflejo de la Asamblea actual?

En muchos ámbitos el clientelismo político se ha enraizado. No es malo que los partidos tengan entre sus votantes su base mínima, el tema ha sido el tema clientelista hasta para discutir quiénes van a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es si estamos en condiciones de construir un consenso, que cuando el votante vaya a las urnas encuentre una propuesta atractiva? Obviamente no va haber un abstencionismo per sé.

¿Usted se propondría como un aspirante para la Constituyente?

Mire, los plazos son estrechos, la actuación política en el país es muy delicada en el sentido de que no hay una posibilidad clara de que los sectores políticos y de la sociedad puedan construir consensos. Yo no me postularía porque evidentemente para llegar a una posición de esas alguien tiene que financiar la campaña y se requiere dinero.

Entonces el que tenga dinero, aunque no tenga la más remota idea de la Constitución, ¿puede ser quien la redacte?

Hay desde luego un riesgo. En muchos países se han enfrentado esos temas.

¿Qué pasaría con el título del Canal de Panamá?

Está abierto, no hay restricciones.