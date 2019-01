Ejecutivo acelerado por aprobación de ley Tributaria

viernes 11 de enero de 2019 - 12:00 a.m.

En segundo debate se trató ayer en la Asamblea

VIRUS

E stancado se encuentra la discusión del proyecto de ley del Código Tributario presentado por el Órgano Ejecutivo, que busca de alguna forma reglamentar el tema de la evasión fiscal.

Este Código es la que va a reglamentar la relación entre el contribuyente y la DGI.

Ayer siendo las 11:00 a.m. comenzó la discusión en segundo debate, durante el debate, los pocos diputados que estaban en el pleno legislativo, fueron abandonando el recinto hasta quedar unos pocos suplentes y principales. La palabra era del diputado panameñista, José Antonio Domínguez, quien cuestionaba al viceministro de Económica y Finanzas, Gustavo Valderrama sobre detalles de la iniciativa.

Las preguntas fueron muchas al parecer para Valderrama quien tajantemente y toscamente dijo al parlamentario (Domínguez) que ‘no toquen el proyecto como está, pasénlo, porque ya estamos tardes', ante esto, el diputado reaccionó señalando que ‘mejor sería que se lo llevara al Ejecutivo para que se lo aprueben'.

‘Creo que el viceministro se equivocó al decirnos esto, yo entiendo que el Ejecutivo ha estado haciendo su trabajo, tienen más de un año en discusión, entre los entes privados, la Comisión de Economía y el Ejecutivo, pero no quiere decir que está perfecto. Yo no he visto un proyecto que salga de primer debate y no haya modificaciones', señaló Domínguez.

Valderrama indicó que no hay voluntar política para aprobar la ley. ‘Se necesita aprobar la iniciativa antes que termine enero para entrar a discutir la Ley de evasión fiscal. Estamos contra el tiempo, lo ideal sería aprobarlo tal cual está', dijo Valderrama.