EEUU se preocupa por la relación Panamá-China

martes 7 de mayo de 2019 - 10:40 a.m.

Para EEUU No pasa desapercibida la importancia del canal de Panamá, así como tampoco las consecuencias de la influencia de China en el país.

El Secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, pasado al presidente de Panamá Juan Carlos Varela.Según le advirtió en octubre pasadp, lo siguiente:

"El problema es que las empresas estatales chinas se muestran de una manera no transparente, no dirigida por las fuerzas del mercado y diseñada no para beneficiar al pueblo de Panamá, sino al pueblo chino”.

Asimismo, Kimberly Breier, secretaria estadounidense de Estado adjunta, afirmó el 26 de abril, en Washington que “los ciudadanos que viven en democracias en el hemisferio occidental podrían tener toda su identidad digital bajo el control y la vigilancia de un gobierno autoritario”.