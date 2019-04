EEUU destruyó muchos pueblos para construir el Canal de Panamá, dice un libro

La historiadora y autora del libro "Erased: The Untold Story of the Panama Canal", Marixa Lasso, explicó a Efe que la zona donde se construyó el canal interoceánico era la más poblada del país y que en ella vivían más de 60.000 personas, el 14 % de la población de entonces.



"Tenemos la idea de que la zona del Canal de Panamá era pura selva y de que los norteamericanos llegaron a construir civilización, pero en realidad era una zona muy urbanizada para la época, había bancos, tiendas, campos de cultivo y mucha gente", indicó Lasso, quien actualmente da clases en la Universidad Nacional de Colombia.



El libro, editado por la prestigiosa Harvard University Press, busca "recuperar ese paisaje perdido" y analizar por qué Estados Unidos toma la decisión de "desurbanizar y despoblar" ese área, apuntó la experta.



"Los americanos querían convertir ese espacio en un espacio de exhibición para mostrarle al mundo el progreso y su poder como potencia. Tenía que ser perfecto y en esa perfección sobraba la gente", agregó.



El Canal de Panamá, por el que pasa el 6 % del comercio mundial y se conectan más de 1.700 puertos en 160 países, es una de las grandes obras de la ingeniería moderna.



Estados Unidos comenzó a construir la vía interoceánica en 1904, pero no lo inauguró hasta diez años después, el 15 de agosto de 1914, con el paso del buque Ancón.



La ruta, que mide 82 kilómetros de longitud y conecta los océanos Atlántico y Pacífico, se abastece de los lagos Gatún y Alajuela, que fueron creados artificialmente en la cuenca del Río Chagres y que a su vez suministran agua a la capital panameña.



"Estados Unidos tenía una mirada imperial. Se puede decir que es parecido a lo que pasó en Ciudad de México, que se construyeron catedrales donde antes había templos", afirmó la historiadora panameña, doctorada en la Universidad de Florida.



Para Lasso, el hecho de que el país norteamericano "borrara en su totalidad" todas estas pequeñas ciudades ha tenido un "impacto" en la construcción de la identidad panameña.



"Una despoblación nunca se hace bien", añadió la especialista, que actualmente da clases en la Universidad Central de Colombia.



Estados Unidos administró la ruta acuática hasta el 31 de diciembre de 1999, cuando se la traspasó a Panamá en virtud de los Tratados Torrijos-Carter suscritos en 1977 en Washington entre el expresidente estadounidense Jimmy Carter y el general panameño Omar Torrijos.



Desde que está gestionado por Panamá, el canal le ha aportado al Estado más de 15.000 millones de dólares, mientras que durante los 85 años de administración estadounidense solo contribuyó con 1.877 millones de dólares.



Los dos mayores clientes de la ruta acuática, que funciona con un sistema de esclusas a distintos niveles, son Estados Unidos y China y el transporte de contenedores es su principal negocio, aunque las nuevas esclusas, operativas desde 2016, han abierto el canal a buques más grandes, como los cruceros o los de gas natural licuado (GNL).