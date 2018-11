‘Economía mejorará en 2019'

lunes 12 de noviembre de 2018 - 12:13 a.m.

Felipe Argote, de Apede ofrece, una mirada a la situación económica

La situación económica pasa por uno de sus peores momentos en más de 8 años. El sector empresarial preve que para el segundo semestre de 2019, cuando se conozcan los resultados de las elecciones generales, se mejorará la situación. La economía podría mejorarse una vez el Gobierno pague a los proveedores casi mil millones de dólares. También se afincan esperanzas en la próxima visita del papa, en la que el país recibirá a más de 200 mil visitantes.

¿Qué espera para el 2019?

Es muy probable que la economía crezca es una forma pronunciada en el segundo semestre del próximo año. Eso no lo digo yo, lo dicen las instituciones financieras internacionales. Por ejemplo, el inicio de la producción de las minas de Donoso que va a determinar que seamos uno de los países de mayor exportación de cobre. Eso va a tener un impacto sobre la economía.

¿Eso ocurrirá según el resultado de las elecciones o por qué ocurriría?

Este país crece no por el gobierno, sino por la inversión privada y la gente que se para a las 4 de la mañana a trabajar.

¿Qué lectura tiene la APEDE sobre la economía que vivimos?

La economía es compleja, es como una cama de agua, aprietas por un lado y se infla por el otro. Cualquier medida que tomemos tiene consecuencias. El problema es que Panamá es un país cuya economía esta ligada al servicio exterior, nosotros no somos un país productivo, así que no podemos decir aumentemos este u otro rubro. Dependemos del mercado mundial que ahora esta deprimido debido a las graves crisis de Suramérica y centro América. La situación que existe en Panamá con respecto al resto del continente afecta directamente. No podemos decir que la economía está en recesión, sino que esta creciendo más lento que antes.

¿Considera que la situación en el comercio al por menor y el aumento del desempleo, se desmejoraron por falta de creatividad del gobierno ?

Tiene algo que ver porque cuando tienes un crecimiento de menos de 5% y donde la mayor parte del crecimiento se concentra en el área logística dentro del país, hay sectores deprimidos que inclusive pueden haber entrado en recesión específicamente. Hay sectores como la construcción y en el comercio que pueden estar muy mal que se reflejan en el desempleo y en una recesión económica. Sobre eso podemos tomar medidas anticíclicas, que es cuando el Estado fomenta algunas formas de dinamización o de pagos. Imagínate, cuando los diputados empiezan a repartir bolsas de comida, por corrupción, esa plata se queda en el país y corre, lo que nosotros no queremos es que se tomen nuestro dinero para reelegirse. Tampoco queremos que ese dinero se guarde, como quieren unos, en un bóveda y no se toque. Eso lo que hace es desacelerar la economía. Queremos que el Estado tome ese dinero y lo utilice en proyectos necesarios, eso dinamiza la economía.

Para Apede, ¿cuál debe ser la forma de cambiar la Constitución?

Lo que ha establecido es que debemos el qué y luego el cómo. Primero qué cosas necesita la Constitución, y hacer todo al mismo tiempo. Nosotros estamos trabajando una propuesta de parte de la empresa privada. Eso consiste en modificaciones al sistema judicial, al sistema de elección a los diputados que es determinante. Con respecto a la elección de los magistrados se estable alargar el periodo de los magistrados a 20 años. La idea es que tengamos una propuesta, que discutamos y no al revés.

Algunos constitucionalistas consideran que no debe haber parches, y que la empresa privada tiene como excusa no hacer una constituyente por temor a una paralización de la economía...

A mi juicio nosotros podemos operar sobre la realidad. Si nos damos cuenta de la gravedad de la crisis económica al final va a ser una revolución, porque mientras nosotros estamos reunidos tratando de componer la Constitución en una oficina, la población va a estar en otra cosa. Por eso tenemos que leer la situación y actuar en consecuencia, de lo contrario nos divorciamos de la realidad y al final vamos a quedar totalmente fuera de la lupa.

¿Cuál debe ser la política del gobierno en cuestión migratoria?

Este es un país de baja población. Los 5 países más ricos del mundo no tienen más de 6 millones de habitantes, por ejemplo, en Singapur el 40% de la población es extranjera. Qatar, pasa el 50%, este país no va a crecer si no hay migración. Lo que tenemos que debemos fijarnos es no hacer chambonadas como la de poner visa a los venezolanos, los que venían habían vendido sus casas y pusieron restaurantes, pero ahora se quedaron los que hacen muecas en los semáforos y no se van a ir hasta que los echen. Yo soy profesor de maestría y en mi salón, de 40, 32 son venezolanos. Tu sabes lo que eso significa? profesionales que pagaron allá toda su educación lo vienen a regalar a Panamá y nosotros los echamos? eso no es absurdo?

¿Cómo debe manejar Panamá las relaciones con China y Estados Unidos?

Lo que pasa es que si nosotros fuéramos Honduras no fuéramos importantes, no podemos quedarnos en una posición unipolar como antes cuando estábamos acomodados a Estados Unidos porque los tiempos han cambiado. Debemos tener mucho cuidado con China o con cualquier socio que tenga mas millones que yo porque me puede eliminar. Hay que tener mucho cuidado con China o con los países ricos con los que tenemos negocios. Yo le diría a los chinos muy claramente: no me traigas trabajadores, no me compres tierras, no me compres empresas que estén funcionando y si quieren invertir que lo hagan en cosas nuevas, y por último, colabórame en un factor agropecuario en vez de traer productos importados que lo pueden quebrar.

Eso no lo he visto mencionado por el gobierno...

Le falta creatividad a esos acuerdos adoptados. Tienes razón de estar preocupada.

¿Por qué cree usted que este gobierno no determinó cuál es la situación financiera de la Caja de Seguro Social (CSS)?

Por temor a la explosión social, a la confrontación.

¿Cómo califica esa decisión?

Es una omisión no solo del Gobierno, sino de la sociedad en su conjunto. Recuerda que en la Junta Directiva de la CSS estamos prácticamente todos representados. No podemos quitarnos de en medio y decir que solo es responsable el Gobierno de esta decisión. En la CSS han habido tres directores, pero la Junta Directiva es prácticamente la misma que en el gobierno pasado.

¿Por dónde empezamos para resolver la situación de la CSS?

Es que son problemas diferentes. Hay un problema administrativo que tiene que ver con gestión y que tiene que ver con el hecho de que acostumbramos poner directores que son médicos, pero ahí lo que se necesita es un administrador de empresa con capacidad. No basta con ser médico o economista, tiene que ser administrador de empresas.