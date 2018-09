Docentes reclaman que cumplan con sus pagos

sábado 15 de septiembre de 2018 - 12:00 a.m.

Quieren que el Ministerio de Educación (Meduca) pague la segunda de septiembre, si no, tomarán otras acciones

Educación. Por segunda vez se reunieron ayer los gremios magisteriales con el ministro encargado de Educación, Ricardo Pinzón. El dirigente Humberto Montero, dijo que hicieron la advertencia de que los docentes mantendrán una reunión urgente, porque no permitirán que el pago adeudado se extienda hasta la segunda quincena de octubre.

‘No podemos permitir que al ministro le dieron $30 millones, nosotros queremos saber por qué no se le pagó a los docentes y por qué el gobierno nacional toma $2.5 millones para regalar juguetes, que no estamos en contra, pero hay docentes que no han cobrado nada', resaltó Montero.

La viceministra Académica de Educación, Gina Garcés, dijo que en este momento ya tienen el presupuesto para cumplir con los educadores. ‘Nosotros en la primera reunión nos comprometimos para la segunda quincena de octubre pagar con los procesos correspondientes, nosotros estamos trabajando para que esto se logre', destacó.

Agregó que, en esta quincena que viene, segunda de septiembre, más de 200 docentes recibirán sus pagos y ya tienen definido para la primera quincena de octubre, otro grupo de educadores.

Diógenes Sánchez, secretario general de Asoprof, dijo que otros de los temas tratados en la reunión de ayer fue lo de Jornada Extendida, en que se comprobó que ha habido problemas, más que nada la falta de alimentos para los estudiantes. Dijo que Pinzón se comprometió a hablar con el ministro de agricultura, Eduardo Enrique Carles, para ver qué pueden resolver en este tema.