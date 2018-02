Doble concurso de docentes se debió a error de dirección regional

lunes 19 de febrero de 2018 - 12:13 a.m.

Carlos Staff

ENTREVISTA

El viceministro de Educación, Carlos Staff, valora su gestión en este despacho de la cartera educativa.

¿Ha cumplido con las expectativas del inicio?

Yo recuerdo mis tiempos de padre de familia en la escuela primaria y cuando discutíamos el rendimiento en términos cuantitativos yo le decía, a mi no me interesa tanto la cifra sino el recorrido efectuado. En particular me iré con la satisfacción de haber empeñado mi mejor esfuerzo y de haber dedicado muchas horas al trabajo de educación.

Sabía que se enfrentaba a un asunto complicado antes de tomar el cargo, ahora es tiempo de rendir cuentas, ¿no cree?

Debo decirle que he tenido algunas decepciones porque me llama la atención que haya tanta oposición a cosas que van en la dirección correcta y que simplemente se trata de no compartir el protagonismo. Creo en la importancia de renunciar a las posiciones personales para entender la dimensión de sociedad en el tema educativo. Yo aspiraba a que tuviéramos una mayor unión de las fuerzas y avanzar más rápidamente en lo que permitirían los cinco años.

¿A quién se refiere?

A varios actores que a esta altura del partido no vale la pena mencionarlos. Pero en síntesis dentro de esa articulación que debe existir en la sociedad para un tema tan puntual creo que debíamos tener una mayor sensibilidad.

Hay más deserción escolar y alumnos que reprueban materias. En términos cuantitativos, ¿usted compagina estos números con su esfuerzo?

Hay que revisar porque en el análisis estadístico hay una separación por niveles. En el tema de la deserción, una que haya ya debe preocuparnos, y si hay un alto nivel debe ser mayor. De las últimas 7 deserciones por nivel que he revisado, la mayor se da en los chicos de 12 a 15 años, lo cual es grave. En esa etapa es en la que se decide el camino, si el joven toma hacia los s ectores equivocados o si sigue avanzando en la escuela. En mi perspectiva hay un conjunto de factores: hacer de la escuela un sitio agradable, y esto se hace a través del sistema metodológico, eso pasa por cambiar la relación entre docente y estudiante, eso pasa por atraer elementos atractivos y extra curriculares como deporte.

¿Los directores están cumpliendo con su rol?

El ministerio es un elefante del antepasado, y uno de los problemas que hay es enfrentarse a la estructura para cambiar la normativa. El problema con los directores de las escuelas es que para seleccionarlos se basa en que los criterios para seleccionarlos son académicos y el rol de ellos no es ese, sino gerencial. Con mucha lucha cambiamos algunos de ellos, pero hace falta más.

Prometieron eliminar las escuelas rancho, ¿cuántas se eliminaron?

Creo que tenemos en este momento alrededor de 300 y 400 aulas rancho que se han subsanado de un total de 1,200. El problema es que las comarcas son muy inaccesibles, las que no hemos empezado es por que las constructoras no han querido entrar en esos lugares.

¿Tiene la cifra de cuántas personas reprobaron?

Son alrededor de 50 mil estudiantes. Subió en términos absolutos pero estadísticamente bajó por la cantidad de nuevos ingresos.

¿Cuántos rehabilitaron s?

Ese es un tema para abordar a profundidad y aún no lo tenemos. Cuando usted descarta los aprobados en la rehabilitación más los aprobados en el año escolar se obtiene esa cifra.

¿Quién da seguimiento a los chicos que desertan ?

Esa es parte de la articulación de los actores de la sociedad. Para muchos el chico que sale de la escuela ya no es responsabilidad del ministerio, y en alguna medida, si vemos a los sectores aislados es una forma muy rápida de decir que es responsabilidad de otro. Pero al final la juventud en su conjunto es responsabilidad de todos.

¿Qué va a suceder con el concurso de vacantes de docentes?

Ahí pasaron dos cosas. El tema de concurso no es puntual de un día. Inicia en octubre de cada año y concluye en marzo del siguiente año. Eso significa que la organización de una planta docente demora alrededor de 6 meses e involucra a los directores de centros regionales, dirección de educación y superior. Si alguno de estos actores no hace el trabajo que le corresponde el ciclo se interrumpe, en este caso puntualmente hubo direcciones regionales que no hicieron el trabajo y que la información llegó con retraso y se tuvo que manejar el concurso con la información que se tenía disponible porque no era correcto que retrasáramos el concurso en función de la gente que no había cumplido. Cuando llegó la otra información, un mes después, se inició la segunda etapa pero además en esa tardanza que hubo, existió un interés muy particular de la ministra porque producto de la transformación curricular y de alguna falta de seguimiento a las organizaciones escolares, pareciera ser que hay 300 docentes o más que están sin cátedra. Están cobrando sin trabajar. Se pretendió hacer un esfuerzo para localizar a esos docentes y reubicarlos para que puedan dar sus cátedras.

¿Cuál fue la consecuencia que hubo de todo esto?

Deben existir las amonestaciones correspondientes. No tengo en este momento la información para saber si esto ha procedido, pero sí atendí la reunión preliminar donde se diagnosticó esta situación y pedí al director general de educación que se tomen la acciones correspondientes.

Los docentes habían denunciado que no se habían publicado todas las vacantes, de eso se quejan..

Lo entiendo la posición de los dirigentes gremiales. Primero que ellos así lo ubican, su mayor rol es criticar lo que hace la gestión, y eso es comprensible. Por otro lado, los dirigentes tienen décadas en su rol y provienen de una cultura donde había una práctica de reservar las vacantes para fines de otra naturaleza. Eso es un enfoque incorrecto porque no es posible en este tipo de sistema, no hay espacio para que la Ministra pueda manejarlo con otro tipo de intereses.

Existe una estructura que se llama la junta de selección conformada por dos representantes de los gremios, un representante de los padres de familia y otro del Ejecutivo. Por tanto, ellos son los más involucrados en el proceso, y saben que las vacantes que no vayan a concurso van a esta junta de selección.

¿Y los criterios de selección en estas juntas en qué se basan?

En evaluaciones de créditos académicos.

¿Y no interviene un factor subjetivo en esto?

En este caso quienes manejan la información son los representantes de los gremios, yo quisiera pensar que lo hacen correctamente. Una de las cosas que encontramos es que estas juntas habían vencido su periodo y nos costó conseguir hacer las elecciones para estas juntas y fue un poco conflictivo porque curiosamente cada vez que entramos en un periodo de elección hay un componente de pasión que quien pierde no quiere aceptarlo y quien gana tampoco tiene una buena lectura de lo que se le está encomendando.

Ello, los gremios, conocen de qué se trata. Yo quisiera pensar que hubo una preocupación genuina en el manejo de los tiempos y que este retraso en los concursos pudiera afectar el inicio del año escolar. En esa dirección comparto la preocupación, pero no pudiera aceptar que este retraso estaba intencionado a favorecer a alguien.

¿Cómo va a empatar los tiempos?

Los docentes tienen que estar el 26 de febrero en sus sitios, la segunda fase del concurso está corriendo, yo confío en que los calendarios se ajusten para esa fecha, y si es necesaria una medida extraordinaria hay una comisión que está trabajando en eso y que tiene que hacer su trabajo.