¿División en el CD? Mulino le da la espalda a Rómulo

domingo 12 de agosto de 2018 - 5:59 p.m.

El ex precandidato presidencial José Raúl aceptó su derrota, pero criticó duramente al ganador de la contienda electoral

Tras el triunfo de Rómulo Roux, su contrincante más fuerte, José Raúl Mulino reiteró que no respaldará al aspirante presidencial en las elecciones de 2019.

"Me mantengo firme en mi decisión de permanecer en el partido, agradezco a todos los que me dieron su voto, pero me mantengo en mi posición de no apoyarle, por que no creo en él. El puede hacer lo que quiera hacer, pero no lo voy a apoyar, no creo en él", dijo Mulino, al tiempo que agregó que para él Roux es un pésimo candidato a la presidencia.

"La decisión que tomó el partido la respecto, pero hasta ahí. El no es mi candidato, no le voy a mentir al país. Le deseo suerte al partido, escogió la línea varelista, que le vaya bien", manifestó.

Ante el llamado de Roux a la únidad, Mulino señaló que "ante él no tiene nada que hacer ni espero la llamada de Roux para unidad, eso es hipócrecia política y para eso no estoy. Que no me llame a mi, por que no lo apoyaré. Mi base es ese 30% que me apoyó a mi".

Ante las posibles divisiones a raíz de su decisión, dijo que "no he estado aquí en esto para ser vicepresidente, ni para aliarme con nadie que no comparta un programa de trabajo sino de oportunismo, les deseo suerte".

Por ultimo aseguró que el alto absentismo aseguró que "esto demuestra mucho en el partido, del 64% de sus votos que sacó yo saqué la mitad. Yo tengo un caudal que agradezco que es la base, pero esta poca participación habla claro. El 80% de los votos no votó y esto hay que analizarlo".