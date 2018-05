Discusión de paneles solares se extiende hasta lograr consenso

miércoles 30 de mayo de 2018 - 7:34 p.m.

La institución aseguró que continuará sus acercamientos con otros sectores de la sociedad

El tema sobe los paneles solares “no se limitará” y se extenderá hasta lograr consenso entre las partes, señaló el administrador general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Roberto Meana Meléndez, durante su participación con representantes de la Comisión de Energía de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede).

Meana comunicó a los miembros de la Comisión de Energía de Apede que el tema sobre el autoconsumo está abierto para recibir comentarios y lograr la mejor decisión para el sector.

Indicó que la intención de la propuesta busca establecer medidas para las personas que utilizan la red eléctrica, ya sea para consumir o inyectar.

“Excluir el tema sobre el autoconsumo de la revisión del régimen tarifario era necesario a fin de lograr una conversación con todos los actores encaminado a identificar una ruta en común que busque el consenso de todas las partes”, precisó.

Acompañado de su equipo de trabajo, Meana Meléndez explicó a los representantes de la Apede que la propuesta de modificación al título IV y V del Reglamento de Distribución y Comercialización del régimen tarifario no representa improvisación alguna, sino de análisis de los aspectos tarifarios sobre una situación particular relacionada al uso de redes por los clientes con autoconsumo, y estamos en consulta pública abierta para conocer los comentarios sobre el particular.

“Por la responsabilidad y transparencia que tiene la Asep –dijo- todas nuestras decisiones deben ir a consultas públicas sobre tarifas con la intención de conocer el sentir de las personas y puedan opinar sobre las acciones emprendidas”, señaló.

La institución aseguró que continuará sus acercamientos con otros sectores de la sociedad y se tiene contemplada reuniones con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, el Sindicato de Industriales de Panamá, Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), entre otros.