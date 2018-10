Diputados 'Paky' Soto y Luis Barría son abucheados por electores

lunes 15 de octubre de 2018 - 12:13 p.m.

Candidatos en las internas del Partido Panameñista caminan en busca del voto

Este fin de semana no le fue nada bien a los diputados Luis Barría y a Gabriel 'Panky' Soto, quienes fueron abucheados en medio de su tarea de visitar a los electores de cara a las primarias del Partido Panameñista que se celebrarán el próximo 28 de octubre.

Bajo la consigna de "No a la reelección", los panameños de los circuito 8-9 y 8-1 los enfrentaron para reclamarles por no volver a verles la caras tras haber ganado la curul en la Asamblea Nacional o por promesas incumplidas.

En el caso de Barría, saluda a los miembros de una familia, quienes luego le gritan: “Hace cuatro años que no viene aquí”, “Ese no va a ganar”, “Espero que no ganen más nunca”. “Corruptos”. Finalmente, terminaron al unísono: “fuera, fuera".

Por otra parte, a Soto una dama le cuestionó haber prometido algo que no cumplió, luego Soto parecía negar dicha información.

La reacción de algunos ciudadanos hacia Soto - quien por segunda ocasión en víctima del rechazo de votantes - y Barría, podría ser incentivada por ser ambos del partido oficialista, mismo al que pertenece el presidente Juan Carlos Varela y quien presenta baja calificación popular.