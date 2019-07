Diputados dicen no estar de acuerdo con ‘botellas' en la AN

miércoles 10 de julio de 2019 - 12:13 a.m.

La diputada del circuito 10-1 (Guna Yala), Petita Ayarza, sostuvo que sus últimas declaraciones fueron desvirtuadas

Diputados de las distintas bancadas han advertido que el problema no está en usar las planillas en la Asamblea Nacional (AN), sino en la cantidad y el monto total destinado para estas contrataciones, dicen que máximo un parlamentario necesita entre 10 a 20 personas contratadas en su despacho.

La diputada del circuito 10-1 (Guna Yala), Petita Ayarza, sostuvo que sus últimas declaraciones fueron desvirtuadas, puesto que ella lo que dijo es que ‘las planillas son para los que trabajan, no para meter botellas, eso no se puede permitir, se deben mantener hasta cierto punto, como de 10 personas me parecen bien'.

Por su parte, el diputado Eric Broce del 7-1 (Guararé, Las Tablas, Pedasí, Pocrí) indicó que para el trabajo que se tiene que hacer, se tiene que tener un personal. ‘Yo vengo de un circuito requerido, a nosotros se nos va todo el día en diversas reuniones, actividades del Ejecutivo y entonces tenemos que tener un equipo que sean abogados y asesores que nos representen', manifestó Broce, al tiempo que agregó ‘que decirte una cantidad de cuántos necesitamos no podría, pero creo que puede estar en el orden de 15 a 20 personas, porque necesitas secretaria, conductores, abogados, contables, especialistas, técnicos agropecuarios y demás'.

Es curioso que aunque los diputados independientes renunciaron a los privilegios que tenían como diputados, no han renunciado a la utilización de planillas.

Edison Broce, el candidato independiente del 8-8, advirtió que ‘todo diputado en cualquier parlamento, tiene un equipo de trabajo, lo que debe imperar es la transparencia, el pueblo merece saber quién trabaja con el diputado'.

Broce aclaró que esto no es contradictorio con sus palabras, pues indicó que ellos (independientes) renunciaron a privilegios, como exoneraciones y no así a las planillas.