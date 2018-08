Diputado Valderrama muestra su planilla y el salario real de su suegra

sábado 18 de agosto de 2018 - 3:13 p.m.

El parlamentario señaló que la publicación de la planilla no es su responsabilidad, sino de la Presidente de la AN, Yanibel Ábrego

El diputado Adolfo Valderrama, quien reconoció está semana que había nombrado a su suegra en su planilla estatal de la Asamblea Nacional (AN), con un sueldo de $1,500 mensuales publicó hoy sábado 18 de agosto su planilla.

"Esta publicación debió ser una responsabilidad de la Presidente de la AN y no se dio. Para mi la vida pública es servicio y no un negocio! Así como hice mi declaración de bienes publica, hoy publico mi Planilla 080. Mi vida es un libro abierto. “Quien no la debe no la teme", indicó el diputado en su cuenta de Twitter.