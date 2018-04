Diputado se defiende de críticas y dice que ‘no he dañado a nadie'

sábado 28 de abril de 2018 - 12:13 a.m.

El perredista reapareció luego de someterse en días pasados a una operación

APARICIÓN

El diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Roberto Ayala, quien fue duramente cuestionado por la inclusión del artículo 6 del proyecto de ley 53 de 2018, mediante el cual se derogó la Ley 2 de 10 de febrero de 2015, en el cual se aprueba el contrato entre el Estado panameño y el Puerto PSA Panama International Terminal, S.A. salió al paso de las críticas y justificó la acción en el pleno.

Ayala, quien se encontraba en Colombia para hacerse una operación, con lo que justificó su ausencia en el país, expresó en el periodo de incidencias ayer en el pleno que ‘se me acusa de un camarón, aquí no hay ningún camarón, no he robado ni he matado, no he hecho daño a nadie'.

Igualmente, manifestó que ‘se me ha cuestionado y se me ha satanizado y no es justo, no es justo que se me satanice, porque yo aquí he cumplido con mi reglamento, hice una modificación, presente en mesa, fue leída y fue votada... tengo todo el derecho de presentar y modificar y este pleno es soberano, el presidente verá si lo deroga o no lo deroga'.

Previo a su presentación en el pleno, dijo en una conferencia de prensa en La Chorrera que ‘como diputado tengo la facultad de hacer modificaciones. La ley se presentó, se aprobó en segundo debate el miércoles 18 de abril y, nuevamente, el 19 abril se aprobó en tercer debate. Ahí se realizó la lectura correspondiente de la modificación, en la cual se derogaba la Ley 53, la cual conformaba, contratos concesiones administrativas con la empresa PSA Panama International Terminal, cargos de operaciones de un territorio, contenedores en Rodman para utilizar un globo de terreno de 31 hectáreas siete mil 148.05 metros cuadrados', sostuvo.

Según el perredista, hay un pulpo enredado entre dos administraciones públicas, entre la administración del expresidente Ricardo Martinelli, en abril de 2014, y el actual gobierno de Juan Carlos Varela.

Ayala explicó que, con este contrato portuario, se violenta la Constitución ya que existen una serie de irregularidades desde el principio.

‘Si vemos el artículo 290 de la Constitución dice que ningún Gobierno extranjero, ni institución oficial o semioficial extranjera podrá tener el dominio sobre ninguna parte del territorio nacional, por lo que se violentan nuestros derechos como país con este contrato', expresó.

Comisión

El jueves pasado, la Comisión de Credenciales aprobó una recomendación a la Junta Directiva de la Asamblea para que se instale una comisión accidental con el propósito de que sean investigados a profundidad los hechos que permitieron este ‘camaronazo legislativo'.

La diputada independiente, Ana Matilde Gómez, manifestó que ‘la comisión debe recoger los datos y ver, dónde se vulneró la ley para que no vuelva a pasar'.

La directiva del legislativo deberá tomar la decisión si abre o no la comisión. Estará integrada por cualquier diputado.

Asimismo, se pudo conocer que se presentó formalmente una denuncia contra el diputado con relación a este tema ante la Comisión de Credenciales.

El recurso fue presentado por Juan Diego Vásquez, miembro de la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia y sustenta la acción en la Ley 33 del 27 de enero de 2005, que adopta el Código de Ética y Honor Parlamentaria.