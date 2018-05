El diputado Arango quiere ser presidente

lunes 28 de mayo de 2018

Es medio nuevo en la política dura, pero la idea de ser presidente no le desagrada

ENTREVISTA

Es el único de su partido en la Asamblea, también es uno de los más sensatos que hay allí. Aunque aún no ha dicho nada formalmente, confesó a Polígrafo que quiere ser presidente.

¿Usted considera que esta situación de choque entre Ejecutivo y Legislativo, es por el control de la Asamblea para el próximo 1 de julio?

No, yo no creo que sea eso solamente, eso puede ser parte de, pero no es lo único.

En este momento hay una querella en contra de la presidenta de la Asamblea, ¿usted cree que esto ahondará aún más la crisis que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo?

Yo espero que no. Desde el punto de vista de un diputado nuevo, con principios, lo que no está bien es decir que no se debe investigar un hecho de corte penal o de ese tipo, se debe investigar y corregir lo antes posible. Porque no es justo con todos los funcionarios honestos que trabajamos contra el desprestigio constante y sistemático que se tiene en la Asamblea o contra todo lo público. Eso es importante, y hacer lo correcto por las razones correctas, ese el norte en que queremos guiarnos.

¿Qué más es?

Pueden ser opiniones, estamos entrando en un año electoral, y se entra en un año político y eso está causando otras distorsiones y otras críticas más profundas. Es un reflejo de la misma economía lo que está pasando en los partidos, dentro de los partidos hay que hacer primarias, y el desprestigio que utilizan muchas personas hacia otros por querer proyectarse estos mismos. Pero no deberíamos plantearlo como el control de la Asamblea, hay discusiones políticas, el cambio del 2019, pero eso no debe ser lo único. Entre los órganos del Estado debemos replantear profundamente el uso de los dineros. el balance, y no ser parte de una especie de presión de los presupuestos públicos.

Algunos de sus colegas indican que esta crisis viene empujada por la no aprobación de las candidatas a la magistratura de la CSP, ¿usted comparte este criterio?

Puede que sea parte de una reacción a una acción. Pero no debiéramos simplificarlo a ese punto de vista porque anteriormente hemos tenido debates profundos de otros proyectos de ley, por ejemplo, la ley de contrataciones públicas, la de energía. Hay grupos que controlan un porcentaje importante de la generación de energía en Panamá, etc. Yo entendería la posición del presidente de la República si en un momento dado, en los últimos tres años se ha trabajado de na forma armónica, y que con el derecho que le asiste envíe a las candidatas a la magistratura, y que la Asamblea se comporte como se comportó, también con derecho constitucional, entendería la molestia.

El oficialismo dejó de tener la mayoría de su lado en el Legislativo, ¿usted me dice que esta crisis no es política?

Lo que pasa es que no he podido conversar con la directiva, los actores a los que te refieres no son los actores por los que no he conversado. Es real tu apreciación, pero te menciono algo, hace más de un año yo planteé que tendríamos que entrar en reformas constitucionales, cambios importantes. Uno de los temas es la escogencia de los magistrados de la CSJ, ese proceso que tenemos hoy debe cambiar.

¿Secunda la idea de una constituyente paralela, o con cambios puntuales a la Constitución que se realicen en dos Asambleas?

Yo creo que es a través del artículo 314. Si fuese el mismo día de la elección, que nosotros vamos a escoger 60 constituyentes o que la ciudadanía diga si o no a la constitución, el próximo gobierno no va a tener la opción que hacer los cambios. Yo así lo prefiero, aunque he conversado con muchos y el rechazo no es necesariamente por que los cambios no son necesarios, sino por el grupo de personas que lo han planteado. Pero sí estoy de acuerdo con una Constituyente. Hay dos opciones, una es preguntar a la ciudadanía si quiere o no la Constituyente, o escogemos los 60 diputados, y dejamos que el Tribunal reglamente el proceso y así ahorrarnos un dinero importante. La otra forma, hacer cambios a la constitución en dos Asambleas, es más polémico. Eso se ha hecho antes.

¿Usted no cree que el presidente Varela está delegando al siguiente gobierno algo que no pudo cumplir?

Si, y él tendrá que responder eso y estoy seguro que tiene sus razones importantes de cómo se heredó la circunstancia política. En el plan de gobierno era un punto importante, yo lo hubiera hecho pero con la experiencia que tengo ahora

¿Cómo evalúa el gobierno de Juan Carlos Varela?

Ahora mismo como otros gobiernos, le vamos a dar tiempo al tiempo.

¿El PP ha conversado posibles alianzas con otros colectivos en miras a las próximas elecciones?

Acabamos de empezar, el partido para a crear grupos que tendrán sus agendas para explorar con los partidos que tengan plan de gobierno o asociaciones formalizadas. Yo hubiese preferido tener nuestro propio candidato con nuestros temas. Los partidos perdemos la esencia para lo que hemos sido creados, perdemos el norte de los temas más profundos del país.

¿Usted por qué no se lanza para candidato entonces?

Acabo de entrar a este mundo político, no tenía la base para decirlo, las ganas las tengo.

¿O sea que puede considerar una candidatura presidencial?

Sí, las ganas las tengo.