Diputada Katleen Levy indicó ser víctima de extorsión por la cuenta elcuara.com

viernes 24 de agosto de 2018 - 8:53 a.m.

Tras recibir críticas en su contra, la parlamentaria hizo sendas revelaciones. La página de entretenimiento negó las acusaciones

Luego de que la diputada Katleen Levy pidiera al Tribunal Electoral que pusiera un stop a la campaña que hay en el país de "no a la reelección", una avalancha de críticas le cayeron y en medio de la controversia decidió revelar que una reconocida página de entretenimiento, supuestamente le propuso, a cambio de dinero, cesar las publicaciones negativas sobre ella.

De acuerdo a la diputada, le ofrecieron paquetes de 700 y mil dólares a cambio de hablar "cosas buenas" de ella. Pero la situación no quedó hasta ahí.

La cuenta señalada elcuara.com, reconocida por ser también una página web de entretenimiento, negó las acusaciones e instó a Levy a mostrar sus pruebas.

¿Quién dirá la verdad?

Sí, este arroz con mango, condimentado con un poquito de picante, se formó ayer, jueves 23 de agosto durante la noche. La diputada de Panamá Este denunció ante los magistrados del TE (que acudieron el pasado miércoles 22 de agosto a la Asamblea a sustentar su presupuesto para el año 2019, en la Comisión de Presupuesto) que existe un pacto ético electoral, que a su juicio no está siendo respetado. Pidió que se tomaran cartas en el asunto y cuestionó: "Qué va a hacer usted al respecto? Porque estamos en esto del pacto, y siento que todos lo debemos respetar".

Añadió: "Tenemos que estar claros que la mayoría de estas redes son manejadas por personas que están cobrando. Es más, a mí me dicen, 'págame esto al mes y no te reviento'. Esto es lo que está pasando. También tenemos a los famosos influencers. me dicen que yo soy poli-influencers, por la cantidad de seguidores que yo tengo, pero hay una cantidad de influencers que están ofreciendo ese servicio, para hablar a favor o en contra de un candidato. Se les está pagando, y ¿quiénes son esta gente? Personas que han sido sentenciados por casos de robos, de maltrato familiar, a la mujer, de diferentes delitos, y entonces nosotros somos los malos", reclamó.

Las declaraciones de Levy sacaron ronchas y generaron una ola de críticas en su contra. La mayoría de los cybernautas percibieron que la panameñista teme que su segundo chance en la Asamblea esté en juego.