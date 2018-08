‘Dimes y diretes' durante audiencia de Martinelli

La audiencia ‘por pinchazos' contra Martinelli comenzó a las 9:30 a.m. ayer.

martes 7 de agosto de 2018 - 12:13 a.m.

Dan dos semanas a la defensa para ver cuadernillo. Carrillo será el único que los verá

DISPUTA

Otra vez, y por segunda ocasión, la sala donde se realiza la audiencia contra el expresidente Ricardo Martinelli se convirtió en un ring de lucha libre entre la fiscalía y la defensa.

Ayer, en ‘dimes y diretes', se vieron enfrentados Harry Díaz, magistrado fiscal de la causa, y Sidney Sittón, defensa de Martinelli, luego que el primero le pidiera al segundo respeto por las publicaciones que este hace en sus redes sociales, Sittón en su defensa sacó a relucir hasta el viaje vacacional en crucero del fiscal.

A las 3:30 p.m. de ayer, el magistrado en funciones de juez de garantías, Jerónimo Mejía, suspendió la audiencia hasta el 23 de agosto, no sin antes establecer que el abogado Carlos Carrillo es el único del equipo legal del exgobernante que tendrá acceso desde hoy a los siete cuadernillos que tienen la información sensitiva del caso.

Horas antes

Durante el desarrollo de la audiencia, Carrillo pidió a Mejía tener acceso a las pruebas materiales (disco duro, discos, laptops y demás) de forma tangible para corroborar lo que transcrito en los cuadernillos.

‘Nos presentan una transcripción supuesta de intercepciones, no nos dicen los orígenes y lo que queremos es verificar que no hubo manipulación. Tengo derecho a confirmar la veracidad, si no nos dan este derecho, nos deja en total indefención', dijo.

Ante esto, Rosario Ortega, fiscal adjunta, advirtió que la defensa tuvo su oportunidad de corroborar en la investigación y que ‘esta veracidad la da la cadena de custodia'.

Posteriormente, Sittón advirtió que se debe permitir el acceso, pues necesitan analizarlo con un perito cibernético, pues sospechan que no tenían estampados de tiempo.

Ortega refutó esto y advirtió que como la defensa podría dar fe de que no era veraz cuando nunca han tenido acceso a los mismos.

Mejía decidió negar la solicitud, pues esta responde a la fase del juicio oral no a la intermedia.

Sittón presentó refutación a la figura del testigo protegido, pues asegura que este es un denunciante, porque rindió declaraciones en nombre de otra persona, por lo que se debía dar a conocer sus generales (identidad) y agregó que la prueba es ilícita.

Amenazas

El fiscal Díaz se negó a revelar, pues aseguró que ‘hay un comportamiento propenso a la amenaza. El 13 de mayo, se decía tenía el dossier, después denunciaron al director de El Renacer, me han dicho que si gana Cambio Democrático en el 2019 me deberé ir del país, si esto lo hacen obviamente debo pensar que la vida del protegido está en riesgo y no quiero otro caso [como] de Vernon Ramos'.