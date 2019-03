‘La dignidad del pueblo debe respetarse', Mou

domingo 24 de marzo de 2019 - 12:13 a.m.

Este médico chiricano busca convertirse en diputado del 4-5 por la libre postulación

ENTREVISTA

El médico Alfonso Mou, de ascendencia asiática, busca convertirse en diputado por el circuito 4-5 (Boquete, Dolega, Gualaca), provincia de Chiriquí, por la libre postulación, en las elecciones generales del 5 de mayo.

El doctor aseguró que decidió participar en el ruedo político, tras sentirse decepcionado de la política tradicional y de observar cómo en las cúpulas de los partidos políticos ‘se han enquistado personajes que se han convertido en especie de dictadores con poder para bajar líneas, lo que se traduce en la protección de sus propios interés. Ante esta realidad, los ciudadanos serios y honestos tenemos que actuar, atrevernos a participar y ser parte de las opciones para proponer soluciones'.

Mou es panameño nacido en el extranjero y ejerció la medicina por 10 años, dos en el sector público y el resto en su clínica privada. Actualmente, se abre camino en el sector empresarial e impulsa la creación de plazas de empleo.

¿Qué proyectos realizaría para ayudar al sector agropecuario?

Es evidente que el sector agropecuario se encuentra sumido en una de sus peores crisis. Urge implementar una política agropecuaria que parta de la planificación del sector, que incluya además incentivos para que los productores declaren con confianza los inventarios de siembra y así evitar el desabastecimiento o la sobreoferta en el mercado nacional. Es necesario fomentar la producción de aquellos rubros en los que no somos autosuficientes, y buscar los mecanismos para reducir los precios de los insumos. Con estas medidas lograremos disminuir los costos de producción, y también se establecerá un equilibrio en la cadena de comercialización, lo que permitirá que el consumidor obtenga alimentos de buena calidad y a precios accesibles.

¿Por qué independiente y no de un partido político?

Ser independiente es un reto personal que decidí asumir desde el primer momento que pensé participar en la política. Si de verdad queremos enrumbar a Panamá, tenemos que buscar el balance entre lo que nos han ofrecido los partidos políticos, los dirigentes tradicionales y aquello que queremos los buenos panameños.

¿Cómo califica la gestión del diputado de su circuito?

Le corresponde al electorado, hacer este ejercicio. No me cabe la menor duda de que ya ha hecho el balance sobre su gestión y actuar. Además, pienso que cada persona que decide asumir el reto de entrar a una contienda política, debe tener claro que asume un compromiso con la población y que, al ser beneficiado con el voto, debe responder a esas expectativas.

¿Quién es su candidato a la Presidencia?

En este torneo estamos caminando con Ana Matilde Gómez, teniendo claro que la mujer es promotora de cambios profundos en la sociedad y Panamá requiere de ese impulso.

¿Qué está haciendo de ser electo diputado? ¿Renunciaría a manejar planillas?

Las partidas secretas destinadas a planillas brujas, abultadas y usadas para pagar favores políticos, no tendrán cabida en una Asamblea Nacional renovada. Las tareas de cada funcionario deben estar bien definidas, además deben rendir informes para medir la productividad, eficiencia y la eficacia en la administración pública.

Las campañas son costosas. ¿Quién le está ayudando financieramente?

La campaña de Alfonso Mou ha sido austera y así se lo hemos hecho saber a la población. No somos iguales, ni queremos hacer lo mismo que los demás. La dignidad del pueblo debe respetarse y el voto de la gente debe ser por convicción y no por satisfacer una necesidad del momento. El apoyo a mi campaña ha sido a través de voluntariado, de aportes de pequeñas y medianas empresas de la provincia de Chiriquí y de algunos empresarios panameños de origen asiático. En unas elecciones está en juego el futuro de nuestras comunidades y del país, y eso no se debe empeñar a nadie.

¿Cómo fue la experiencia de recolección de firmas?

Recolectar firmas fue una tarea ardua, requirió de mucho esfuerzo físico, horas de largos recorridos, de hacer docencia en la comunidad sobre la figura de libre postulación o independiente, así como escuchar la molestia de la población hacia los políticos que los han defraudado. Para ello conté con un excelente equipo de activistas, de candidatos independientes con los cuales trabajamos juntos. Lo mejor que me llevo de esa etapa es el haber palpado las necesidades de la gente personalmente.